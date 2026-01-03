Meteorológovia hlásia zmenu! Slovensko zasiahne studený front: Teplota klesne až k -20 °C, miestami môže snežiť

BRATISLAVA - Najbližšiu noc ovplyvní Slovensko nevýrazný podružný studený front, ktorý od západu postúpi do našej oblasti. Miestami prinesie aj sneženie, ktoré však bude väčšinou slabé. V nedeľu (4. 1.) ráno môže byť spočiatku miestami ešte veľa oblačnosti, ale v priebehu dňa bude opäť väčšinou slnečno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Noc na pondelok (5. 1.) bude podľa meteorológov prevažne jasná, so slabým vetrom, vzduch bude chladný. Teplota okolo mínus desať stupňov Celzia sa môže lokálne vyskytnúť aj v nížinách, v dolinách a kotlinách so snehovou pokrývkou bude okolo mínus 15 stupňov Celzia. V najchladnejších dolinách sa úplne nedá vylúčiť ani mínus 20 stupňov Celzia.
V ďalšom období k nám podľa SHMÚ od severovýchodu prenikne ešte o niečo chladnejší vzduch. Už v pondelok cez deň začne od juhu oblačnosť pribúdať, slabo snežiť bude však len ojedinele. Plošnejšie snehové zrážky by sa mohli vyskytnúť na Troch kráľov (6. 1.) a v ďalších dňoch.
„Zatiaľ je však otázna výdatnosť a presná poloha hlavného zrážkového pásma. Tieto typy situácií vedia byť občas zradné, najmä pri predpovedi na takto dlhé obdobie. Z ansámblových predpovedí však vyplýva, že na západe je nižšia pravdepodobnosť zrážok ako na východe krajiny,“ spresnil SHMÚ s tým, že v ďalších dňoch je veľmi pravdepodobné, že sa aj v nížinách môže vyskytnúť pár dní za sebou s celodenným mrazom.