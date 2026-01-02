Piatok2. január 2026, meniny má Alexandra, Sandra, Karina, zajtra Daniela

Slovensko pod výstrahami: Sneh, záveje a vietor ovplyvňujú aj zjazdnosť ciest

BRATISLAVA - V severnej časti Slovenska platia v piatok ráno výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi i výstrahy pred vetrom a vetrom na horách. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstrahy pred snehovými jazykmi meteorológovia vyhlásili pre celý Žilinský kraj, takmer celý Prešovský kraj aj pre okresy Spišská Nová Ves, Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Brezno a Banská Bystrica. Predbežne sú v platnosti celý piatok a sobotu (3. 1.). „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil ústav.

Na vietor si treba dať pozor najmä v okresoch Kežmarok, Poprad, Prešov, Námestovo a Tvrdošín. Meteorológovia očakávajú, že jeho rýchlosť dosiahne miestami v nárazoch 65 až 75 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ. Výstrahy pred vetrom by mali zatiaľ zostať v platnosti do 11.00 h.

Na severe krajiny môže v piatok potrápiť aj vietor na horách s rýchlosťou v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstrahy sú v platnosti pre takmer celý Žilinský kraj, viaceré okresy Prešovského kraja, ako aj pre okresy Gelnica, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Prievidza, Brezno a Banská Bystrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ napísal SHMÚ.

Cesty sú na Slovensku zväčša zjazdné, miestami pokryté kašovitým snehom

Cesty na Slovensku sú zväčša zjazdné. Miestami, najmä vo vyšších polohách, sa vodiči môžu stretnúť s vozovkou pokrytou kašovitým snehom. Na horskom priechode Besník sa okrem toho tvoria snehové záveje. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).

Vodiči by si mali dať tiež pozor na padanie skál na horskom priechode Donovaly od 28. kilometra po 29. kilometer, ako aj na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. „Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky,“ doplnila SSC.

Správa ciest okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.

„Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ uzavrela SSC.

