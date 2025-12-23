Polícia obvinila v rámci akcie Kríženec 70-ročného muža z týrania zvierat

BRATISLAVA - Polícia obvinila v rámci akcie Kríženec 70-ročného muža z Prievidze z prečinu týrania zvierat. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mal dlhodobo chovať vo svojom rodinnom dome a na priľahlých pozemkoch väčší počet psov v nevhodných a nevyhovujúcich podmienkach,“ priblížila Vilhanová. Ozrejmila, že počas policajnej akcie s názvom Kríženec, ktorá sa uskutočnila v auguste tohto roka, bolo na mieste nájdených celkovo 36 živých psov a tri mŕtve šteňatá. „Psy žili v zlom zdravotnom stave, bez potrebnej veterinárnej starostlivosti, bez očkovania a čipovania,“ dodala.
Ako uviedla, všetky živé psy boli regionálnou veterinárnou a potravinovou správou zhabané, začipované a umiestnené do karantény v útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku. „Obvinený konal v rozpore s právnymi predpismi o veterinárnej starostlivosti. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ spresnila hovorkyňa.