Muž robil susedom zo života peklo: Vytápal byty! Od polície si pýtal heslo pre vstup

KLADNO - Bežný susedský problém sa v jednej z kladnianskych bytoviek zmenil na dramatickú nočnú akciu. Z vytopených bytov viedla cesta až k zásahu polície, keď sa za dverami objavili nože a agresívne správanie.
Voda zo stropu a sused, ktorý sa odmietal otvoriť
Mestskí policajti v Kladne museli v noci zasahovať v bytovom dome na Hřebečskej ulici po tom, čo jeden z nájomníkov spôsobil vytopenie bytov na nižšom poschodí. Namiesto snahy situáciu vyriešiť sa muž správal čoraz podozrivejšie a odmietal akúkoľvek komunikáciu, píše web Českej polície.
Krátko pred druhou hodinou ráno v sobotu 6. decembra sa na tiesňovú linku 156 obrátila vystrašená obyvateľka domu. Operátorom opísala, že sused nad ňou má napustenú vaňu, voda jej tečie zo stropu a na opakované klopanie nereaguje. „Len búcha naspäť. Neviem, či nemá nejaký problém,“ uviedla s tým, že hliadku osobne vpustí do domu.
Heslo alebo nič. Potom prišli lietajúce predmety
Po príchode na miesto už na strážnikov čakala nielen oznamovateľka, ale aj zástupkyňa spoločenstva vlastníkov, ktorej sa medzičasom podarilo uzavrieť hlavný prívod vody a zabrániť ešte väčším škodám. Problémový byt však zostával uzavretý.
Na výzvy hliadky spočiatku nikto nereagoval. Po chvíli sa však z bytu ozval mužský hlas s bizarnou podmienkou: „Povedzte mi heslo, inak vás dnu nepustím!“ Následne nastalo ticho. Keď policajti pokračovali vo výzvach, muž namiesto odpovede začal provokatívne pískať a vzápätí hádzať do dverí ťažké predmety.
Zvuky pripomínali streľbu, nasledoval zásah polície
Rany do dverí boli natoľko intenzívne, že miestami pripomínali výstrely. Mestskí policajti preto situáciu vyhodnotili ako nebezpečnú a na miesto privolali Policajný zbor Českej republiky. Spoločne byt otvorili.
Hneď po vstupe do bytu hliadky zaistili niekoľko chladných zbraní, medzi nimi aj nože, ktoré muž predtým vrhal smerom k dverám. V kúpeľni následne našli samotného nájomníka – sediaceho vo vani, evidentne dezorientovaného a mimo plného vedomia.
Zásah prebral štátna polícia
Podľa informácií z miesta sa muž pravdepodobne nachádzal pod vplyvom liekov či omamných látok, čo však bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Prípad si po zásahu prevzala Polícia Českej republiky, ktorá sa okolnosťami incidentu ďalej zaoberá.