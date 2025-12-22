Nákladiaky dostali na Štedrý deň zelenú: Polícia im povolila dojazd

BRATISLAVA - Polícia povolila pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách prvej triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na Slovensko z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty je na území Slovenska, výnimku na dojazd na Štedrý deň. Platí v stredu (24. 12.) od polnoci do 9.00 h a následne od 16.00 h do polnoci. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Združenie cestných dopravcov ČESMAD podľa nej žiadalo o výnimku na celé vianočné sviatky aj na 1. a 6. januára. Doplnila, že polícia pri rozhodovaní brala do úvahy aj predpokladaný nárast počtu áut na slovenských cestách. „Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa zákona, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,“ upozornila Vilhanová.