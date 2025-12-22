Výstrahy pred hmlou stále trvajú: Jasnejšie počasie môžeme čakať až po utorku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Výstrahy pred hmlou pre celé Slovensko sú naďalej v platnosti do utorkového (23. 12.) poludnia. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý ich vyhlásil.
Meteorológovia očakávajú, že dohľadnosť môže klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili.
