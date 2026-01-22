Štvrtok22. január 2026, meniny má Zora, Zoran, Auróra, zajtra Miloš

Alarmujúce ceny bývania: Slovensko patrí k TOP 5 v EÚ, Bratislava trhá rekordy

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Ceny bytov a domov na Slovensku pokračujú v prudkom raste a v rámci Európskej únie patríme medzi krajiny s najrýchlejším zdražovaním. Najnovšie údaje Eurostatu za tretí štvrťrok 2025 ukazujú, že bývanie sa u nás stáva čoraz menej dostupným, pričom tempo rastu cien prekonáva priemer eurozóny aj celej EÚ.

Vyplýva to z analýzy analytičky Evy Sadovskej z WOOD & Company, ktorá vychádzala z aktuálnych údajov Eurostatu za 3. štvrťrok 2025. Ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku medziročne vzrástli o 13,4 %, čo predstavuje piaty najrýchlejší rast spomedzi všetkých krajín Európskej únie.

Ide o pokračovanie výrazného trendu z prvého polroka 2025, keď ceny medziročne rástli o 12,2 %, respektíve 11,3 %. Rast bol plošný naprieč trhom – novostavby zdraželi o 11,8 %, zatiaľ čo existujúce byty a domy o 13,7 %. V porovnaní s priemerom eurozóny (5,1 %) a celej EÚ (5,5 %) je rast cien na Slovensku viac než dvojnásobný. Pokles cien vykázalo len Fínsko (-3,1 %). Na Cypre, vo Švédsku a vo Francúzsku bol nárast cien len minimálny – od 0,1 do 0,7 %.

Alarmujúce ceny bývania: Slovensko
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: wood.com, eurostat)

Bratislava a Praha s nadpriemerným rastom

Nadpriemerný rast cien potvrdzujú aj údaje z hlavných miest Slovenska a Česka. V Bratislavskom kraji ceny novostavieb medziročne vzrástli o 12,7 %, existujúce nehnuteľnosti zdraželi o 14,1 %. Ešte výraznejší vývoj bol zaznamenaný v Prahe, kde nové byty a domy zdraželi o 16,6 % a existujúce o 13,4 %. Obe metropoly tak prekonali tempo rastu cien v celých ekonomikách SR a ČR.

„Dôvody zvyšovania cien nehnuteľností určených na bývanie či už v Bratislave alebo v Prahe (rovnako ako aj v SR či v ČR) sú veľmi podobné. Naďalej totiž výrazne prevláda dopyt nad ponukou – faktom je, že v posledných rokoch je počet potrebných bytov vyšší ako počet dokončených bytov. Pokles úrokových sadzieb ešte v druhej polovici roka 2024 podporil rast záujmu o hypotekárne úvery a ten pokračoval aj počas uplynulého roka 2025,“ uviedla Sadovská. Kľúčovú rolu zohráva podľa nej aj kvalitný rezidenčný development, ktorý stojí najmä na kvalite projektov, lokalite a dopravnej dostupnosti.

Investori menia stratégiu

Rast cien a klesajúca dostupnosť bývania menia správanie investorov. Kým v minulosti dominovala kúpa investičných bytov, čoraz viac investorov sa presúva k realitným fondom alebo projektom rezidenčného developmentu. „Investovanie do projektov rezidenčného developmentu je určené pre skúsených, resp. kvalifikovaných investorov. Tí sa prostredníctvom neho môžu podieľať na celom developerskom procese, od nákupu pozemku, získania stavebných povolení a samotnej výstavby až po predaj hotových bytov,“ doplnila Sadovská.

Viac o téme: CenyRealitySlovenskoBratislavaByty
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ZMENY v energopomoci: Dostanú
ZMENY v energopomoci: Dostanú ju aj TIETO byty! Komu po novom energopoukážka nepríde? Dôležitá je TÁTO suma
Domáce
Iba pár dní po
Iba pár dní po sťahovaní: Tieto DVE vety na anonymnom odkaze vyvolali paniku v celej bytovke! Zľakli by ste sa aj vy
Zaujímavosti
Hypotekárny trh v roku
Hypotekárny trh v roku 2025 ožil, no brzdil ho rast cien nehnuteľností
Domáce
Muž vytápal svojich susedov
Muž robil susedom zo života peklo: Vytápal byty! Od polície si pýtal heslo pre vstup
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč Prievidze Maroš Zelizňák po prehre s PAOK Solún: Myslím, že sme si všetci zápas užili
Hráč Prievidze Maroš Zelizňák po prehre s PAOK Solún: Myslím, že sme si všetci zápas užili
Zoznam TV
Hráč Prievidze Dalibor Hlivák po prehre s PAOK Solún: Čokoľvek sme v obrane urobili, boli sme vždy o pol sekundy pomalší
Hráč Prievidze Dalibor Hlivák po prehre s PAOK Solún: Čokoľvek sme v obrane urobili, boli sme vždy o pol sekundy pomalší
Zoznam TV
Posledná rozlúčka s Osťom (†37): Prišlo množstvo ľudí... Všetci raperi, Tina aj René Rendy!
Posledná rozlúčka s Osťom (†37): Prišlo množstvo ľudí... Všetci raperi, Tina aj René Rendy!
Prominenti

Domáce správy

Alarmujúce ceny bývania: Slovensko
Alarmujúce ceny bývania: Slovensko patrí k TOP 5 v EÚ, Bratislava trhá rekordy
Domáce
Roman Michelko
Zrušená zmluva, spomalená obnova: Budúcnosť Krásnej Hôrky je nejasná
Domáce
Houses and dirty smoke
Meterológovia varujú: V TÝCHTO miestach pretrváva závažná smogová situácia
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA po zrážke s autobusom: Podnikateľka Eva (†34) zahynula. Práve otvorila nový podnik
STRAŠNÁ TRAGÉDIA po zrážke s autobusom: Podnikateľka Eva (†34) zahynula. Práve otvorila nový podnik
Prievidza

Zahraničné

FOTO Tichá sila za viceprezidentom
Tichá sila za viceprezidentom USA: Usha Vance čaká štvrté dieťa, jej príbeh fascinuje Ameriku
Zahraničné
Vladimir Putin
Moskva si preštuduje Trumpovu pozvánku do Rady mieru, potom na ňu odpovie
Zahraničné
Strong Cohesion 2024, Centrum
Dánsko verí v spoluprácu: USA by sa mali zapojiť do cvičení NATO v Arktíde
Zahraničné
Ľudia nesú iránske vlajky
Šokujúca bilancia nepokojov: Irán priznáva tisíce obetí
Zahraničné

Prominenti

Geniálny Čech zomrel ako
Geniálny Čech zomrel ako 30-ročný: Randil s dvomi naraz a... V aute smrti s ním sedela tretia!
Osobnosti
Paris Hilton
Sexi mama Paris Hilton ukázala dokonalú rodinku... Wau, z tej FOTO padnete na zadok!
Zahraniční prominenti
Pohreb Marcela Osťa Osztasa
Posledná rozlúčka s Osťom (†37): Prišlo množstvo ľudí... Všetci raperi, Tina aj René Rendy!
Domáci prominenti
Adela Vinczeová vo vynovenej
Sex trikrát do týždňa? Adela bez ostychu naznačila, ako to majú s Viktorom: VYKOTILO MA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pravda o misionárskej polohe:
Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte
Zaujímavosti
Svrbí vás tam dole?
Svrbí vás tam dole? Vyskúšajte tieto tipy starých mám
vysetrenie.sk
Prenajali si apartmán na
Prenajali si apartmán na víkend: V kuchyni objavili TAJNÉ dvere! TO čo bolo za nimi, ich vydesilo
Zaujímavosti
Inžiniera prepustili za to,
Inžiniera prepustili za to, ČO robil na toalete: Jeho obhajoba šokovala súd! Zamestnávateľ ho odhalil kamerami
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Tvrdé dopady konsolidácie: Živnostníci vo veľkom končia a úrady práce sa rýchlo zaplnili!
Tvrdé dopady konsolidácie: Živnostníci vo veľkom končia a úrady práce sa rýchlo zaplnili!
Denník z Davosu: Trump sa ostro pustil do Európy aj Kanady. USA chcú Grónsko bez použitia sily! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump sa ostro pustil do Európy aj Kanady. USA chcú Grónsko bez použitia sily! (video+foto)
Veľké vysvedčenie pre vládu: Toto si Slováci myslia o opatreniach z posledného konsolidačného balíčka! (prieskum)
Veľké vysvedčenie pre vládu: Toto si Slováci myslia o opatreniach z posledného konsolidačného balíčka! (prieskum)
Spor o Grónsko sa vyhrocuje: Trhy prudko reagujú, kto na konflikte získa a kto zaplatí účet?
Spor o Grónsko sa vyhrocuje: Trhy prudko reagujú, kto na konflikte získa a kto zaplatí účet?

Šport

Kuzminovej sklamanie pred olympiádou: Verila som, že môj syn nikdy nezažije podobnú nespravodlivosť
Kuzminovej sklamanie pred olympiádou: Verila som, že môj syn nikdy nezažije podobnú nespravodlivosť
ZOH 2026 Miláno Cortina
Slavia hrdinsky vzdorovala Barcelone: Lewandowski strelil gól súperovi aj do vlastnej siete
Slavia hrdinsky vzdorovala Barcelone: Lewandowski strelil gól súperovi aj do vlastnej siete
Liga majstrov
VIDEO Parádna rana spoza šestnástky: Tomáš Rigo strelil v Anglicku svoj premiérový gól
VIDEO Parádna rana spoza šestnástky: Tomáš Rigo strelil v Anglicku svoj premiérový gól
Anglicko
FOTO Biatlonové preteky, ktoré sa zapíšu do histórie: Slovensko má striebro a bronz!
FOTO Biatlonové preteky, ktoré sa zapíšu do histórie: Slovensko má striebro a bronz!
Biatlon

Auto-moto

Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Je neskoro na zmenu práce po štyridsiatke? Pravda, ktorú Vám nikto nepovie
Získaj prácu
Nestaňte sa bábkou v cudzích rukách: Ako odhaliť rafinované techniky manipulátorov?
Nestaňte sa bábkou v cudzích rukách: Ako odhaliť rafinované techniky manipulátorov?
Rady, tipy a triky
Minimálna mzda v roku 2026: všetko, čo o nej potrebujete vedieť
Minimálna mzda v roku 2026: všetko, čo o nej potrebujete vedieť
Aktuality
Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Aktuality

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Jednoduchý recept na ázijské kuracie so zeleninou na plechu
Jednoduchý recept na ázijské kuracie so zeleninou na plechu
Zeleninová polievka na masle – vegetariánsky recept
Zeleninová polievka na masle – vegetariánsky recept
Zeleninové polievky

Technológie

Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
Americká NASA má plán, ako si podmaniť Mesiac pomocou jadrovej energie. Rusko a Čína ale nechcú zaostať
Technológie
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
AKTUÁLNE: „Ozval sa mi syn… ale nebol to on.“ Podvod s naklonovaným hlasom udrel už aj v našom okolí. Takto prebieha
Bezpečnosť
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
Robotický pes spoločnosti DEEP Robotics pomôže záchranárom pri vysokorizikových záchranných operáciách
Technológie
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
ChatGPT bude odhadovať tvoj vek. OpenAI tvrdí, že nejde ale o sledovanie, no dôvod je vážny
Umelá inteligencia

Bývanie

Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk

Pre kutilov

Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Túžila som po inom mužovi, no nechcela som rozbiť rodinu: Moja voľba napokon ublížila viac všetkým, hoci som si ho nevybrala
Partnerské vzťahy
Túžila som po inom mužovi, no nechcela som rozbiť rodinu: Moja voľba napokon ublížila viac všetkým, hoci som si ho nevybrala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Alarmujúce ceny bývania: Slovensko
Domáce
Alarmujúce ceny bývania: Slovensko patrí k TOP 5 v EÚ, Bratislava trhá rekordy
Tichá sila za viceprezidentom
Zahraničné
Tichá sila za viceprezidentom USA: Usha Vance čaká štvrté dieťa, jej príbeh fascinuje Ameriku
Gavin Newsom
Zahraničné
Ostrá kritika guvernéra Kalifornie: Odpoveď EÚ na Trumpove clá je trápna! Úplne zlyhala
Americký minister obchodu Howard
Zahraničné
Dráma v Davose! Počas VIP večere vládlo napätie! Trumpov minister mal bojové reči, niektorí hostia odišli

Ďalšie zo Zoznamu