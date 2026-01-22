Alarmujúce ceny bývania: Slovensko patrí k TOP 5 v EÚ, Bratislava trhá rekordy

BRATISLAVA - Ceny bytov a domov na Slovensku pokračujú v prudkom raste a v rámci Európskej únie patríme medzi krajiny s najrýchlejším zdražovaním. Najnovšie údaje Eurostatu za tretí štvrťrok 2025 ukazujú, že bývanie sa u nás stáva čoraz menej dostupným, pričom tempo rastu cien prekonáva priemer eurozóny aj celej EÚ.
Vyplýva to z analýzy analytičky Evy Sadovskej z WOOD & Company, ktorá vychádzala z aktuálnych údajov Eurostatu za 3. štvrťrok 2025. Ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku medziročne vzrástli o 13,4 %, čo predstavuje piaty najrýchlejší rast spomedzi všetkých krajín Európskej únie.
Ide o pokračovanie výrazného trendu z prvého polroka 2025, keď ceny medziročne rástli o 12,2 %, respektíve 11,3 %. Rast bol plošný naprieč trhom – novostavby zdraželi o 11,8 %, zatiaľ čo existujúce byty a domy o 13,7 %. V porovnaní s priemerom eurozóny (5,1 %) a celej EÚ (5,5 %) je rast cien na Slovensku viac než dvojnásobný. Pokles cien vykázalo len Fínsko (-3,1 %). Na Cypre, vo Švédsku a vo Francúzsku bol nárast cien len minimálny – od 0,1 do 0,7 %.
Bratislava a Praha s nadpriemerným rastom
Nadpriemerný rast cien potvrdzujú aj údaje z hlavných miest Slovenska a Česka. V Bratislavskom kraji ceny novostavieb medziročne vzrástli o 12,7 %, existujúce nehnuteľnosti zdraželi o 14,1 %. Ešte výraznejší vývoj bol zaznamenaný v Prahe, kde nové byty a domy zdraželi o 16,6 % a existujúce o 13,4 %. Obe metropoly tak prekonali tempo rastu cien v celých ekonomikách SR a ČR.
„Dôvody zvyšovania cien nehnuteľností určených na bývanie či už v Bratislave alebo v Prahe (rovnako ako aj v SR či v ČR) sú veľmi podobné. Naďalej totiž výrazne prevláda dopyt nad ponukou – faktom je, že v posledných rokoch je počet potrebných bytov vyšší ako počet dokončených bytov. Pokles úrokových sadzieb ešte v druhej polovici roka 2024 podporil rast záujmu o hypotekárne úvery a ten pokračoval aj počas uplynulého roka 2025,“ uviedla Sadovská. Kľúčovú rolu zohráva podľa nej aj kvalitný rezidenčný development, ktorý stojí najmä na kvalite projektov, lokalite a dopravnej dostupnosti.
Investori menia stratégiu
Rast cien a klesajúca dostupnosť bývania menia správanie investorov. Kým v minulosti dominovala kúpa investičných bytov, čoraz viac investorov sa presúva k realitným fondom alebo projektom rezidenčného developmentu. „Investovanie do projektov rezidenčného developmentu je určené pre skúsených, resp. kvalifikovaných investorov. Tí sa prostredníctvom neho môžu podieľať na celom developerskom procese, od nákupu pozemku, získania stavebných povolení a samotnej výstavby až po predaj hotových bytov,“ doplnila Sadovská.