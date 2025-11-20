AKTUÁLNE Šok na politickej scéne: Dlhoročná poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová KONČÍ!

BRATISLAVA - Z prostredia strany Smer-SD prišla prekvapivá informácia. Poslankyňa a členka predsedníctva strany Jana Vaľová sa vzdala poslaneckého mandátu.
Informáciu priniesla TV Markíza s odvolaním sa na predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera, ktorý správu potvrdil. Dôvody tohto nečakaného kroku nateraz známe nie sú. Hovorkyňa strany Smer-SD Ľubica Končalová uviedla, že „Jana Vaľová vo štvrtok (20. 11.) požiadala o vystúpenie z poslaneckého klubu.“ Ako jej ako náhradník nastúpi na základe poradia na kandidátke Vladimír Macášek.
Jana Vaľová bola do parlamentu prvýkrát zvolená za poslankyňu už v roku 2006. Odvtedy vykonávala mandát nepretržite, súčasné volebné obdobie je už jej v poradí šieste. Je členkou výboru pre sociálne veci.
Vaľová dlhé roky pôsobila aj v komunálnej politike. V rokoch 2010 až 2018 bola primátorkou mesta Humenné a niekoľko rokov bola tiež poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja.
Je tiež okresnou predsedníčkou politickej strany SMER-SD.