Pozor na cestách! Hustá hmla potrápi celé Slovensko: Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Aj počas soboty sa môže na celom území Slovenska najmä v ranných a nočných hodinách vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahu prvého stupňa.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ. Výstraha platí pre všetky okresy predbežne až do pondelka (22. 12.).
(Zdroj: SHMÚ.sk)