Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov: Ide o chyby pri bankových údajoch zamestnancov

BRATISLAVA - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje zamestnávateľov na najčastejšie chyby pri vypĺňaní bankových údajov zamestnancov v Registračnom liste fyzických osôb (RLFO), ktoré môžu spôsobiť oneskorenie alebo nesprávnu výplatu nemocenských dávok.
Poisťovňa pripomína, že údaje o bankovom spojení sa vypĺňajú v šiestej časti RLFO s názvom Bankové spojenie FO za poistnú rolu zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne poistenej osoby. Zamestnávateľ je povinný uvádzať správny spôsob výplaty mzdy a v prípade bezhotovostnej výplaty aj správne platobné údaje zamestnanca.
Najčastejšie chyby
„Medzi najčastejšie chyby patrí uvedenie bankového účtu zamestnávateľa namiesto účtu zamestnanca, nesprávne vyplnený názov účtu alebo chybné označenie spôsobu výplaty mzdy. V dôsledku takýchto omylov môže byť nemocenská dávka poukázaná na nesprávny účet, prípadne nemusí byť vyplatená vôbec alebo bude vyplatená oneskorene. Nesprávne nahlásený spôsob výplaty mzdy, napríklad označenie výplaty v hotovosti namiesto výplaty na bankový účet, môže viesť k poukázaniu dávky na adresu trvalého pobytu zamestnanca,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.
Chyby alebo zmeny v nahlásených údajoch je možné opraviť prostredníctvom formulára RLFO Zmena, ktorý sa podáva s dátumom vzniku zmeny zhodným s aktuálnym dňom. Zamestnávatelia si môžu správnosť nahlásených údajov overiť aj v systéme elektronických služieb SP v registri zamestnancov. „Správne nahlásené údaje pomáhajú zabezpečiť, aby boli nemocenské dávky, od apríla 2026 aj ďalšie dávky nemocenského poistenia, vyplácané zamestnancom bez zbytočných prieťahov,“ doplnil Kontúr.