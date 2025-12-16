V Bratislavskom kraji zasahovali hliadky pri viacerých nehodách

BRATISLAVA - Bratislavskí dopravní policajti zasahovali počas nočnej služby pri viacerých dopravných nehodách, ku ktorým došlo na území Bratislavského kraja. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
K nehode došlo nadránom na diaľnici D2 smerom z Bratislavy do Maďarska, v blízkosti čerpacej stanice. Auto tam zrazilo chodkyňu, ktorá sa pohybovala po diaľnici v tmavom oblečení. Ženu neznámej totožnosti previezli s viacerými zraneniami na ošetrenie do nemocnice. Alkohol u vodiča nezistili.
Tragická nehoda sa stala v pondelok (15. 12.) pred 17.30 h v obci Most pri Bratislave (okres Senec). Na priechode pre chodcov zrazilo auto 79-ročného chodca, ktorý zraneniam podľahol. Vodiča eskortovali na policajné oddelenie.
K ďalšej zrážke, tentokrát chodca a električky, došlo po 17.00 h v bratislavskej Dúbravke. K zrážke došlo v smere na ulicu M. Sch. Trnavského, pričom chodca následne odhodilo do prichádzajúcej električky v smere na ulicu Agátová. Dychová skúška preukázala u chodca požitie alkoholu, v vodičov električiek skončila s negatívnym výsledkom. Chodca s poraneniami hlavy previezli do nemocnice za súčinnosti policajnej hliadky, keďže odmietal spolupracovať.