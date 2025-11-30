TOTO neveští nič dobré! Polárny vír mení svoje správanie, odborníci sú na nohách: Krutá zima v USA aj Európe

BRATISLAVA - Odborníci zaznamenali narušenie polárneho víru. To sa podpíše na chladnom počasí v Severnej Amerike, ale ušetrená nemusí byť v najbližších týždňoch ani Európa.
Správanie tzv. polárneho víru pozorujú odborníci už niekoľko mesiacov a všimli si , že v jeho vnútri sa začalo formovať náhle stratosférické oteplenie. Ide o jav, ktorý často predznamenáva výrazné ochladenie na severnej pologuli. To by bolo samé o sebe normálne, ak by k tomu došlo o pár mesiacov neskôr. Teraz je však na to ešte podľa odborníkov príliš skoro „Stratosférické oteplenie narušilo polárny vír a teraz vyšle jeho najväčšie spodné jadro do Severnej Ameriky. Očakáva sa, že toto jadro polárneho víru v nasledujúcich dňoch a týždňoch prinesie sneh a chlad do veľkej časti Spojených štátov a južnej Kanady. Ovládni aj ďalšie časti severnej pologule,“ uviedli meteorológovia. Informuje o tom portál Severe Weather.
Hoci má polárny vír dopady najmä počasie v USA, karty môže poriadne zamiešať aj v Európe. Pri rýchlo stratosférickom oteplení sa totiž polárny vír deformuje alebo rozpadá a práve jeho rozpad by mohol do Európy prihnať studený vzduch. „Keď je polárny vír silný, uzatvára chladnejší vzduch v polárnych oblastiach, čím bráni jeho úniku a vytvára miernejšie podmienky pre väčšinu Spojených štátov, Európy a ďalších oblastí v stredných zemepisných šírkach,“ vysvetlili odborníci. „Ale keď sa polárny vír naruší alebo dokonca úplne zrúti, nedokáže naplno zadržať studený vzduch, ktorý potom môže ľahko unikať z polárnych oblastí do Spojených štátov alebo iných oblastí stredných zemepisných šírok,“ dodali. To, či sa súčasné udalosti dotknú aj počasia v Európe, sa ešte len ukáže.