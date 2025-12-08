Švédsky súd oslobodil aktivistov: Na svoj protest použili Monetov obraz

ŠTOKHOLM - Súd vo Švédsku v pondelok oslobodil šiestich environmentálnych aktivistov, ktorí sa zapojili do protestnej akcie, keď na sklo chrániace obraz francúzskeho impresionistu Clauda Moneta rozotreli červenú farbu. Súd uznal, že aktivisti nemali úmysel poškodiť samotné dielo. Informovala o tom agentúra AFP.
Incident sa odohral 14. júna 2023 v Národnom múzeu v Štokholme, kde si dve ženy namočili ruky do farby a priložili ich na sklo chrániace Monetovu maľbu Záhrada umelca v Giverny z roku 1900. Záznam z tejto akcie zverejnila na svojom webe organizácia Aterstall Vatmarker (Obnovme mokrade).
Orsay Museum v Paríži
Orsay Museum v Paríži, ktoré obraz vlastní, deň po čine oznámilo, že dielo nebolo poškodené. Napriek tomu boli obe ženy spolu so štyrmi ďalšími obvinené z vandalizmu.Aktivisti priznali účasť na akcii, no popreli úmysel poškodiť obraz. Argumentovali, že šlo o krok nevyhnutný v súvislosti s klimatickou krízou. Tvrdili, že cielene vybrali obraz s ochranným sklom a použili farbu, ktorá sa dá ľahko odstrániť.
Súd v ich konaní nenašiel úmysel obraz poškodiť, preto ich oslobodil a nenariadil im ani platiť náhrady škody. Bývalý dočasný hlavný kurátor Per Hedström pre agentúru TT povedal, že nechce komentovať rozhodnutie súdu, no obáva sa, že by mohlo byť vnímané „ako signál, že takéto konanie je prípustné“.