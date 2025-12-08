PRÍPAD roka: Zlodej chcel uniknúť spravodlivosti… PREHLTOL dôkazy! Polícia musela čakať na ich návrat

WELLINGTON - Polícia na Novom Zélande v piatok oznámila, že už má prívesok v tvare vajíčka Fabergé v hodnote vyše 17.000 eur, ktoré pred niekoľkými dňami v klenotníctve prehltol 32-ročný muž podozrivý z jeho krádeže, informovala agentúra AP.
K incidentu v klenotníctve Partridge Jewelers v Aucklande došlo 28. novembra. Muža po ňom zadržali a po prehliadke u lekára mu vo väzbe pridelili policajta, ktorý mal za úlohu sledovať, kedy sa prívesok dostane z tela páchateľa prirodzenou cestou.
Najskôr sa ku krádeži nepriznal
Na fotografii, ktorú zverejnila polícia na sociálnych sieťach, je prívesok nájdený vo štvrtok večer. Na tenkej 50-centimetrovej zlatej retiazke je lístok s cenou za šperk - viac ako 33.000 novozélandských dolárov. „Nebol potrebný žiadny lekársky zásah a prívesok sa dostal von prirodzenou cestou,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Podozrivý zostáva vo väzbe až do svojho pondelkového pojednávania pred okresným súdom v Aucklande. Na svojom prvom súdnom pojednávaní - minulú sobotu - sa ku krádeži nepriznal.
Ukradnutý prívesok je zo špeciálnej edície inšpirovanej filmom Chobotnička (1983) - jedným zo série filmov o agentovi Jamesovi Bondovi, ktorého dej sa sústreďuje na vajce Fabergé. Podľa webovej stránky domu Fabergé je prívesok vyrobený z 18-karátového zlata, je pokrytý zeleným smaltom a vykladaný 183 diamantmi a dvoma zafírmi. Vnútri je ukrytá malá chobotnica.
Podľa webovej stránky klenotníctva Partridge, kde došlo k incidentu, bolo vyrobených iba 50 takých vajíčok. Dom Fabergé si na konci 19. storočia urobil meno navrhovaním vajíčok zdobených drahými kameňmi. Zimné vajíčko ruskej cárskej rodiny, považované za jeden z jej najkrajších kúskov, sa v utorok v Londýne v aukcii Christie's predalo za rekordných 22,9 milióna libier (26 miliónov eur).
Web Euronews pripomenul, že prehltnutie ukradnutých šperkov s cieľom vyhnúť sa zatknutiu nie je ojedinelou praxou páchateľov. Aj vo februári tohto roku polícia v americkom štáte Florida zadržala 32-ročného muža, ktorý z klenotníctva Tiffany ukradol dva páry diamantových náušníc v hodnote 730.000 eur.
Policajti monitorovala zadržaného muža viac ako 12 dní, kým získali ukradnuté náušnice. Náušnice boli vrátené do obchodu po tom, čo klenotník potvrdil, že ich sériové čísla sa zhodujú s ukradnutými kusmi. Daný muž bol v roku 2022 obvinený z takmer identickej lúpeže. Dopustil sa jej v klenotníctve Tiffany v Texase.