Pátranie po mužovi z FOTO: Neznámy páchateľ vybral z cudzej karty 660 eur!

Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii. Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
SKALICA - Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii, ktorú zverejnili na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.
Podľa doposiaľ zistených informácií si mal neznámy páchateľ neoprávnene zaobstarať platobnú kartu, ktorú následne použil na výber finančnej hotovosti prostredníctvom bankomatu. „Ak máte akékoľvek informácie k vyšetrovanému prípadu alebo totožnosti muža, kontaktujte nás na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti,“ ozrejmila polícia.