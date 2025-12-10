Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Pátranie po mužovi z FOTO: Neznámy páchateľ vybral z cudzej karty 660 eur!

Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii. Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur.
Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii. Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
SKALICA - Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur. Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii, ktorú zverejnili na sociálnej sieti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.

Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii. Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur.
Polícia sa obracia na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na fotografii. Neznámy páchateľ vybral v Skalici z cudzej karty 660 eur.  (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Podľa doposiaľ zistených informácií si mal neznámy páchateľ neoprávnene zaobstarať platobnú kartu, ktorú následne použil na výber finančnej hotovosti prostredníctvom bankomatu. „Ak máte akékoľvek informácie k vyšetrovanému prípadu alebo totožnosti muža, kontaktujte nás na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti,“ ozrejmila polícia.

