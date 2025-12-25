Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Slovenské nádielky snehu, na ktoré sa nezabúda: Kalamitu na východe musel riešiť Dzurinda so Schusterom

Kalamity, ktoré Slovensko zasiahli, si pamätajú len tí starší z nás. Zobraziť galériu (19)
Kalamity, ktoré Slovensko zasiahli, si pamätajú len tí starší z nás. (Zdroj: TASR/Vladimír Benko, František Kocian, Svätopluk Písecký)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA/KOŠICE - Exminister obrany Pavol Kanis a niekdajší primátor Košíc a neskorší prezident Rudolf Schuster s grimasami v ničivom mraze a so škrípaním zubami. Práve toto boli nezávideniahodné scenérie, ktoré našu krajinu zasiahli hneď niekoľkokrát za posledné dekády. Aj keď dnes nie je po podobných kalamitách ani pamiatky, naši rodičia a prarodičia si veľmi dobre pamätajú, čím sme museli prejsť. Tu je výber tých najintenzívnejších snehových zrážok, aké sme zažili.

archívne video

V Námestove sa ľudia zobudili do bieleho rána (Zdroj: Topky)

1963 a pohroma pre železničnú dopravu

Jednou z najdávnejších známych kalamít minulého storočia si mnohí pamätníci lovia v mysli ešte z roku 1963, kedy museli do boja s bielou pokrievkou povolať dokonca armádu. Zďaleka však nešlo o pokrievku, ale o kilá snehu, ktoré spôsobili hotový dopravný kolaps. Keď sa prenesieme do šesťdesiatych rokov, práve železničná doprava bola primárnym a najčastejším zdrojom logistiky a mobility.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/František Kocian)

Práve železnice boli pod ťarchou množstva snehu ochromené najviac a samotní vojaci a verejnosť sa podieľali na odstraňovaní napadaného snehu. Kalamita z polovice decembra ukončila akékoľvek úvahy o bežnom dni a viacerí museli zobrať do rúk lopaty a začať makať.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/František Kocian)

Sneh a silný vietor spôsobil, že na pomoc museli byť využité aj ťažké dopravné prostriedky a najvýkonnejšie výdobytky vtedajšej doby. Na viacerých úsekoch boli medzitým husto zasnežené koľaje, výhybky boli zamrznuté a celú situáciu riešili železničiari až s pomocou vojakov.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Alojz Prakeš)

Situácia bola dramatická aj v hlavnom meste Bratislave. Veľa ulíc, ciest a tratí bolo neprejazdných. Z dobových fotiek ide nielen rešpekt, ale aj určite zadosťučinenie vtedajších obyvateľov miest.

Historické záznamy navyše hovoria o tom, že práve v 50. a 60. rokoch existovali veľmi kruté zimy, o čom svedčia aj priľahlé snímky. Už v roku 1956 udávali cestári, že v niektorých častiach vznikali až šesťmetrové záveje. Ide o fenomén, ktorý sa s pribúdajúcimi rokmi a čoraz chaotickejším a teplejším počasím tak často a pravidelne nevyskytuje.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Alojz Prakeš)

Záver roka 1987 sa zapísal ako symbol extrémnej kalamity

Keď sa spomína začiatok roka 1987, mnohí starší či v strednom veku si s hrôzou spomenú na kopy snehu, ktoré zasiahli viaceré časti na Slovensku a opäť nebola výnimkou ani Bratislava. Išlo o obdobie od 9. do 12. januára. Za približne 68 hodí napadlo toľko snehu, že celé juhozápadné Slovensko malo čo robiť, aby sa mohli vrátiť k svojmu každodennému životu. Našťastie pre niektorých, išlo o víkend, takže sa nemuseli presúvať do práce.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Facebook/Martin Chren)

Za krátku dobu tak zrážky priniesli od 30 až do 70 centimetrov snehu. Štátna agentúra TASR uvádza až 64 centimetrov v Bratislave, pričom išlo o prekonaný rekord.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: Facebook/Martin Chren)

Dvojmetrové záveje tak paralyzovali dopravu a smolu mali predovšetkým tí, ktorí dlhodobo parkovali pri priľahlých budovách. Už z dobových záberov je evidentné, že sa do vnútra svojich tátošov tak skoro nedostali. Na istý čas prestali fungovať aj verejné služby a pokles teplôt bol tiež evidentný. Po snežení boli viaceré kúty Bratislavy pod bodom mrazu, čo len predlžovalo dobu, počas ktorej sa sneh udržiaval v okolí.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR)

Mnohí z týchto zúfalých chvíľ chceli vyťažiť nejaké to plus, a tak sa po meste presúvali lyžami či bežkami, aby sa presúvali efektívnejšie. 

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR)

Rok 1987 sa teda svojou kalamitou zapísal ako jeden z rekordných v rámci všetkých doterajších meraní a mnohí tieto dni označili za "legendárnu" či "ikonickú zimnú kalamitu".

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Drahotín Šulla)

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Vladimír Benko)

Košice 1999

Po revolúcii však prišlo na kalamitu, ktorá si už vyžiadala aj služby odborných pracovníkov, vojakov a najnovších technologických vymožeností na prelome milénia. Pomáhali dokonca aj vtedy politicky aktívne osobnosti.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

Slávnou sa stala fotografia exministra obrany Pavla Kanisa a exprimátora Košíc a neskoršieho prezidenta Rudolfa Schustera. Tí sa na mieste angažovali osobne aj za účasti vojakov.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

Aj keď ulice zaplnili snehové záveje a deti z neho mali radosť, dospelým až tak do smiechu nebolo.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

Podobné kopy snehu totiž ich rodičia a príbuzní zažili ešte pomerne nedávno za bývalého režimu v Bratislave.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

"Odrezané od sveta" ostali aj viaceré lokality v okolí Košíc a tento stav trval niekoľko hodín. Bol dokonca vyhlásený mimoriadny stav. Centrum druhého najväčšieho slovenského mesta ostalo tiež odrezané od sveta a ostali v ňom stáť prostriedky hromadnej dopravy ako autobusy či električky. Vozidlá a vlaky medzitým v hlbinách snehu uviazli.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

Do boja proti belobe boli zapriahnuté stroje ťažkej techniky, snehové frézy, pluhy a iné mechanizmy. Išlo o jednu z najväčších snehových katastrof na východe krajiny po veľmi dlhej dobe.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

Na mieste bol dokonca prítomný aj vtedajší predseda vlády Mikuláš Dzurinda.

Slovenské nádielky snehu, na
Zobraziť galériu (19)
 (Zdroj: TASR/Svätopluk Písecký)

Hoci dnešné zimy často bývajú jemnejšie, spomínané udalosti ukazujú, že extrémne obdobia sa môžu zopakovať, kombinácia sneženia, vetra a mrazu stále predstavuje riziko. Historické kalamity sú napriek tomu mementom a varovaním na pripravenosť infraštruktúry, civilnej ochrany a obyvateľov ako takých. Zároveň sú svedectvom, aký výrazný vplyv môže mať počasie na každodenný život.

Klimatológovia napriek globálnemu otepľovaniu nikdy nevylúčili, že by sa podobné prívaly snehu mohli zopakovať, preto treba byť stále v strehu a mať potrebné nástroje.

Viac o téme: 1987SnehKalamitaPočasieKošiceSlovenskoBratislava1999
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

December prinesie ZVRAT v
December prinesie ZVRAT v počasí, rozpad polárneho víru MIEŠA karty: Európa by mala byť v strehu!
Domáce
FOTO MIMORIADNE Kritická situácia: VIDEO
MIMORIADNE Kritická situácia: VIDEO Ničivá povodeň v Sliači, Zvolen sa pripravuje na EVAKUÁCIU! Čaká ich ťažká noc
Domáce
FOTO Poľadovica na cestách a
Poľadovica na cestách a sneh na diaľnici KOMPLIKUJE dopravu! Po kalamite ďalšia zlá správa: TOTO nám hrozí
Domáce
MIMORIADNE Zimné peklo NEKONČÍ!
MIMORIADNE Zimné peklo NEKONČÍ! Sneženie znižuje dohľadnosť a na cestách sa tvoria záveje
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Správy
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Správy
Organ v Bazilike sv. Ondreja sa dostal do zoznamu pamiatkového fondu
Organ v Bazilike sv. Ondreja sa dostal do zoznamu pamiatkového fondu
Správy

Domáce správy

Prípadom sa zaoberá polícia.
AKTUÁLNE Hrôzostrašný nález v Prievidzi: Muž (†37) mal po celom tele krvavé zranenia a modriny!
Domáce
Ak máte vodičák spred
Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!
Domáce
FOTO Vianočná hostina a pocta
Vianočná hostina a pocta rodinnému priateľovi a prezidentovi: Šimečka v kuchyni traduje Havlov recept na šalát!
Domáce
Štedrý deň v prešovskej nemocnici: Narodili sa tri bábätká, zdravotníci riešili aj úrazy a sviatočné prípady
Štedrý deň v prešovskej nemocnici: Narodili sa tri bábätká, zdravotníci riešili aj úrazy a sviatočné prípady
Prešov

Zahraničné

Šok v Pelhřimove! V
Šok v Pelhřimove! V rodinnom dome explodovala plynová bomba
Zahraničné
Jair Bolsonaro
Brazílskeho exprezidenta Bolsonara operovali! Išlo o slabinovú prietrž
Zahraničné
Vzdušný priestor Poľska narušilo
Vzdušný priestor Poľska narušilo ruské lietadlo! Spozorovali aj ďalšie objekty: Ihneď vzlietli stíhačky
Zahraničné
Krvavé Vianoce na severe
Krvavé Vianoce na severe Švédska: Po útoku nožom zomrela 55-ročná žena, páchateľa zastrelila polícia
Zahraničné

Prominenti

Miro Jaroš
Slovenský spevák šokuje: To fakt dal toľko za klip? Z päťcifernej čiastky sa vám zatočí hlava!
Domáci prominenti
PIKOŠKY z kultového Mrázika:
PIKOŠKY z kultového Mrázika: Podvody na divákov, PRVÝ BOZK a... Ivan skončil vo VÄZENÍ!
Domáci prominenti
FOTO Kráľovská rodina na vianočnej
Kráľovská rodina na vianočnej omši: Očarujúca Kate a... Pod nosom jej rastie konkurencia!
Zahraniční prominenti
Emília Vášáryová, Pelíšky, Kristýna
Jindřiška z Pelíškov prešla bolestivým rozvodom: Kvôli mužovi obetovala veľa, aj ďalšiu životnú rolu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ak objavíte tieto príznaky
Ak objavíte tieto príznaky na nohách, neignorujte ich: Môže vám ísť o život
vysetrenie.sk
FOTO klokan Skip
Psík nie je originálny: Otec chcel dať deťom KLOKANA! Vianočný darček UŠIEL skôr, než ho videli deti
Zaujímavosti
TOTO sú slová, ktoré
TOTO sú slová, ktoré ovládli rok 2025: Matcha, skibidi a… 67?! Poznáte ich význam alebo ste úplne mimo?
Zaujímavosti
Neuveriteľné fakty o Santovi:
Neuveriteľné fakty o Santovi: Letí šialenou rýchlosťou a jeho soby spia pri prežúvaní
dromedar.sk

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)
Pravá tvár retro Vianoc: Pozrite si vzácne fotografie, ktoré vás prenesú do čias vašich rodičov a starých rodičov! (foto)

Varenie a recepty

Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy

Šport

AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
Bojové športy
Prestupová bomba na Slovensku: Na východ mieria dve známe mená z reprezentácie
Prestupová bomba na Slovensku: Na východ mieria dve známe mená z reprezentácie
Tipsport liga
Hotová senzácia! Antonín Stavjaňa sa vracia na Slovensko, preberá tento klub
Hotová senzácia! Antonín Stavjaňa sa vracia na Slovensko, preberá tento klub
Tipsport liga
Obrovské prekvapenie v Gruzínsku: Najlepší futbalista v krajine dostal tvrdú facku
Obrovské prekvapenie v Gruzínsku: Najlepší futbalista v krajine dostal tvrdú facku
Ligue 1

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Trendy na trhu práce
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Mzda
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
CV a motivačný list
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Ako slušne povedať šéfovi „nie“ a neprísť o prácu
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Správy
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Veda a výskum
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Správy

Bývanie

12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Žinylkové ozdoby, štolverky a svetielka v tvare muchotrávok. Takto sme zdobili vianočné stromčeky za čias socializmu!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!

Pre kutilov

Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Čomu sa vyhnúť v decembri: 8 chýb, ktoré robia v zime záhradkári a pestovatelia najčastejšie
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Partnerský horoskop
Horoskop manželstva na rok 2026 podľa znamení: Vzťahy, zásnuby a možné svadby
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
AKTUÁLNE Hrôzostrašný nález v Prievidzi: Muž (†37) mal po celom tele krvavé zranenia a modriny!
Ak máte vodičák spred
Domáce
Ak máte vodičák spred roka 2013, poriadne spozornite: ZMENY po prvom januári, táto skupina sa tomu nevyhne!
Vzdušný priestor Poľska narušilo
Zahraničné
Vzdušný priestor Poľska narušilo ruské lietadlo! Spozorovali aj ďalšie objekty: Ihneď vzlietli stíhačky
Krvavé Vianoce na severe
Zahraničné
Krvavé Vianoce na severe Švédska: Po útoku nožom zomrela 55-ročná žena, páchateľa zastrelila polícia

Ďalšie zo Zoznamu