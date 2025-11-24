Poľadovica na cestách a sneh na diaľnici KOMPLIKUJE dopravu! Po kalamite ďalšia zlá správa: TOTO nám hrozí

BRATISLAVA - Na cestách musia byť vodiči opatrní aj v pondelok. Poľadovica sa môže vyskytovať v pondelok na väčšine územia Slovenska. V Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa môžu tvoriť snehové záveje a na strednom Slovensku sa môže na horách vyskytnúť až mohutná víchrica. Tým sa to však nekončí, počas najbližších dní hrozia povodne.
Sneh je na diaľnici R3 aj na cestách, vodičov trápi poľadovica
Cesty na Slovensku sú zjazdné, no vodiči by mali byť opatrní na horskom priechode Zbojská, kde sa tvorí poľadovica. Na úseku R3 pri Trstenej je zasa na vozovke miestami dvojcentimetrová vrstva kašovitého snehu. Slovenská správa ciest (SSC) zároveň upozorňuje na viaceré obmedzenia a uzávery. Informovala o tom na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. "Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele až do štyri až päť centimetrov," spresnila SSC.
"Na Telgárte fúka silný vietor, tvoria sa snehové záveje," informovala v pondelok ráno Zelená vlna STVR s tým, že vodiči hlásia snehové jazyky a záveje aj medzi Holíčom a Petrovou Vsou. Dopravný servis vodičov taktiež upozorňuje na nehodu medzi Tvrdošínom a Námestovom, v úseku sa tvoria snehové jazyky. Na poľadovicu si musia dať vodiči, ktorí prechádzajú cez horský priechod Skýcov. Poľadovica je aj na Folkmarskom kopci a medzi Veľkým Folkmarom a Kojšovom.
Poľadovica sa môže vyskytnúť na väčšine územia Slovenska a to najmä od pondelka večera do utorkového rána (09.00 h), upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa môžu tvoriť snehové záveje a na strednom Slovensku.
Podmienky na horských priechodoch
Uviedla ďalej, že zjazdné sú aj všetky horské priechody (HP). "Povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem HP Dobšiná, Podspády, Štós, Vrchslatina, Súľová, Branisko, Besník, Vernár, Makov, Oravská Lesná, Grajnár, Donovaly, Huty, kde sú vozovky pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky tri centimetre," vymenovala.
Vodičov upozorňuje na zľadovatený sneh na ceste II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom a na niektorých cestách tretej triedy pri Malom Lipníku, Pustom Poli a Starej Ľubovni. Pre nákladné vozidlá platia uzávery na HP Príslop, Vernár, Dobšiná, na úseku I/67 Dedinky - Ostrá Skala, na HP Šútovce a na úseku I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo vrátane HP Fačkov. Cesty II/549 Mníšek nad Hnilcom - Úhorná a III/3227 Hrabušická Píla - I/67 sú počas zimy úplne uzavreté.
V pondelok hrozí poľadovica a dážď
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch okrem Trnavského a Bratislavského. V niektorých okresoch očakávajú lokálny výskyt dažďa s úhrnom až do 50 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedol SHMÚ.
Na horách hrozí až mohutná víchrica
Okrem výdatného dažďa v piatok hrozí na horách až mohutná víchrica. Výstrahy pred vetrom na horách druhého stupňa platia pre okresy Tvrdošín, Brezno, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Poprad. V polohách nad 1500 metrov môže vietor prechodne dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.
"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo)," dodal SHMÚ.
Po snehovej kalamite hrozia povodne
Počas dňa sa má otepliť a tak sa snehové zrážky zmenia na dažďové. Oteplovanie má pokračovať aj počas noci. Portál o počasí iMeteo.sk v súvislosti s ďažďom upozorňuje, že počas zajtrajšieho dňa začnú na celom našom území zrážky naberať na sile. "Najintenzívnejšie bude pršať počas dňa na strednom Slovensku, kde intenzita zrážok môže dosiahnuť až 5 mm za hodinu," upozorňuje portál s tým, že v oblasti stredného a východného Slovenska leží veľké množstvo snehu a to predovšetkým v oblastiach hôr - od 20 do 40 cm snehu.
Tento sneh predstavuje bohatú zásobu zrážok, ktorá sa má kvôli otepleniu začať topiť. "Do stredajšieho poludnia spadne na našom území 40 až 70 mm zrážok, pričom ďalších 30 mm leží vo forme snehu. Vodné toky tak začnú vplyvom výrazného oteplenia a topenia snehu stúpať a na menších tokoch by mohli dosiahnuť úroveň povodňovej aktivity," informuje.