Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

Poľadovica na cestách a sneh na diaľnici KOMPLIKUJE dopravu! Po kalamite ďalšia zlá správa: TOTO nám hrozí

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, zjazdnost.sk, Facebook/Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Na cestách musia byť vodiči opatrní aj v pondelok. Poľadovica sa môže vyskytovať v pondelok na väčšine územia Slovenska. V Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa môžu tvoriť snehové záveje a na strednom Slovensku sa môže na horách vyskytnúť až mohutná víchrica. Tým sa to však nekončí, počas najbližších dní hrozia povodne.

Sneh je na diaľnici R3 aj na cestách, vodičov trápi poľadovica

Cesty na Slovensku sú zjazdné, no vodiči by mali byť opatrní na horskom priechode Zbojská, kde sa tvorí poľadovica. Na úseku R3 pri Trstenej je zasa na vozovke miestami dvojcentimetrová vrstva kašovitého snehu. Slovenská správa ciest (SSC) zároveň upozorňuje na viaceré obmedzenia a uzávery. Informovala o tom na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, rovnako tak aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. "Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach zväčša pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky jeden až tri centimetre, ojedinele až do štyri až päť centimetrov," spresnila SSC.

Poľadovica na cestách a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: zjazdnost.sk)

"Na Telgárte fúka silný vietor, tvoria sa snehové záveje," informovala v pondelok ráno Zelená vlna STVR s tým, že vodiči hlásia snehové jazyky a záveje aj medzi Holíčom a Petrovou Vsou. Dopravný servis vodičov taktiež upozorňuje na nehodu medzi Tvrdošínom a Námestovom, v úseku sa tvoria snehové jazyky. Na poľadovicu si musia dať vodiči, ktorí prechádzajú cez horský priechod Skýcov. Poľadovica je aj na Folkmarskom kopci a medzi Veľkým Folkmarom a Kojšovom.

Poľadovica sa môže vyskytnúť na väčšine územia Slovenska a to najmä od pondelka večera do utorkového rána (09.00 h), upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji sa môžu tvoriť snehové záveje a na strednom Slovensku. 

Poľadovica na cestách a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

Podmienky na horských priechodoch

Uviedla ďalej, že zjazdné sú aj všetky horské priechody (HP). "Povrch vozoviek je prevažne mokrý, okrem HP Dobšiná, Podspády, Štós, Vrchslatina, Súľová, Branisko, Besník, Vernár, Makov, Oravská Lesná, Grajnár, Donovaly, Huty, kde sú vozovky pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do hrúbky tri centimetre," vymenovala.

Vodičov upozorňuje na zľadovatený sneh na ceste II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom a na niektorých cestách tretej triedy pri Malom Lipníku, Pustom Poli a Starej Ľubovni. Pre nákladné vozidlá platia uzávery na HP Príslop, Vernár, Dobšiná, na úseku I/67 Dedinky - Ostrá Skala, na HP Šútovce a na úseku I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo vrátane HP Fačkov. Cesty II/549 Mníšek nad Hnilcom - Úhorná a III/3227 Hrabušická Píla - I/67 sú počas zimy úplne uzavreté.

V pondelok hrozí poľadovica a dážď

Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch okrem Trnavského a Bratislavského. V niektorých okresoch očakávajú lokálny výskyt dažďa s úhrnom až do 50 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedol SHMÚ.

Poľadovica na cestách a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

Na horách hrozí až mohutná víchrica

Okrem výdatného dažďa v piatok hrozí na horách až mohutná víchrica. Výstrahy pred vetrom na horách druhého stupňa platia pre okresy Tvrdošín, Brezno, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica a Poprad. V polohách nad 1500 metrov môže vietor prechodne dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Poľadovica na cestách a
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: SHMÚ)

"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo)," dodal SHMÚ.

Po snehovej kalamite hrozia povodne

Počas dňa sa má otepliť a tak sa snehové zrážky zmenia na dažďové. Oteplovanie má pokračovať aj počas noci. Portál o počasí iMeteo.sk v súvislosti s ďažďom upozorňuje, že počas zajtrajšieho dňa začnú na celom našom území zrážky naberať na sile. "Najintenzívnejšie bude pršať počas dňa na strednom Slovensku, kde intenzita zrážok môže dosiahnuť až 5 mm za hodinu," upozorňuje portál s tým, že v oblasti stredného a východného Slovenska leží veľké množstvo snehu a to predovšetkým v oblastiach hôr - od 20 do 40 cm snehu.

Tento sneh predstavuje bohatú zásobu zrážok, ktorá sa má kvôli otepleniu začať topiť. "Do stredajšieho poludnia spadne na našom území 40 až 70 mm zrážok, pričom ďalších 30 mm leží vo forme snehu. Vodné toky tak začnú vplyvom výrazného oteplenia a topenia snehu stúpať a na menších tokoch by mohli dosiahnuť úroveň povodňovej aktivity," informuje.

Viac o téme: SnehPočasieZjazdnosťPoľadovica
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nitra je pripravená na
Nitra je pripravená na zimu: Cestári majú v pohotovosti techniku aj stovky ton posypu
Domáce
Sneh komplikuje dopravu v
Sneh komplikuje dopravu v Prešovskom kraji: Vo Vernári sú niektoré cesty neprejazdné
Domáce
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Zimné peklo NEKONČÍ!
MIMORIADNE Zimné peklo NEKONČÍ! Sneženie znižuje dohľadnosť a na cestách sa tvoria záveje
Domáce
Vplyvom sneženie a vetra
Vplyvom sneženie a vetra v Tatrách naďalej platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Backstage Laura Mercier: Dramatický look a premena Babsy Jagušák krok za krokom podľa make-up artistky
Feminity TV
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Diane Hágerovej to pri výchove detí s Juraškom zaiskrí: Na čom sa dvojica nevie zhodnúť?!
Prominenti
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Andrisová z kreARTivum hovorí o podujatí Prekliati krvou
Správy

Domáce správy

Sudkyňa Ayše Pružinec Eren.
Združenie sudcov nesúhlasí s výzvou na odstúpenie sudkyne Pružinec Eren z funkcie
Domáce
FOTO Bitcoin vo vážnych problémoch:
Bitcoin vo vážnych problémoch: Veľké ryby sa rozhodli a prišiel PÁD z oblakov, ktorý ešte ZĎALEKA nekončí!
Domáce
AKTUÁLNE Desivá nehoda pri
AKTUÁLNE Desivá nehoda pri Košiciach: Čelná zrážka, sedem zranených!
Domáce
SHMÚ vydal výstrahy: Väčšinu Slovenska čaká poľadovica, dážď a silný vietor na horách
SHMÚ vydal výstrahy: Väčšinu Slovenska čaká poľadovica, dážď a silný vietor na horách
Regióny

Zahraničné

Vladimir Putin
Putin je neoblomný: Vysiela skryté odkazy pre Západ! Naďalej predvádza svoju silu
Zahraničné
Ilustračné foto
Belgická vláda sa po mesiacoch rokovaní dohodla na novom rozpočte
Zahraničné
Traja samovražední atentátnici zaútočili
Atentátnici zaútočili na veliteľstvo polovojenskej jednotky v Pakistane
Zahraničné
Bývalý brazílsky prezident Jair
Brazílsky exprezident Bolsonaro tvrdí, že manipulovanie s náramkom na členku spôsobila paranoja
Zahraničné

Prominenti

FOTO Štefan Margita sa objavil
FOTO novej ženy! Margita tri roky po smrti Zagorovej (†75): BOZKY na verejnosti s inou
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Lady Gaga
Lady Gaga radikálne ZMENILA IMIDŽ: Platinová blond je minulosťou!
Zahraniční prominenti
Tlačová konferencia Fight Night
Rytmus spôsobil v šou totálny chaos. Diváci mu to dali vyžrať: Máš IQ húpacieho koníka!
Domáci prominenti
Ťažké detstvo Doroty z
Ťažké detstvo Doroty z markizáckej Farmy: Zmlátil moju tehotnú mamu s káblami!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zázračné bobule z Ázie
Zázračné bobule z Ázie šokovali vedcov: Objav, ktorý môže zmeniť liečbu CUKROVKY! Koniec inzulínových injekcií?
Zaujímavosti
DOBA ĽADOVÁ už o
DOBA ĽADOVÁ už o pár rokov?! Vedci varujú pred mrazivým scenárom, ktorý má zasiahnuť Európu: Mali by sme sa pripraviť?
Zaujímavosti
Kto má pikantnejšie myšlienky
Kto má pikantnejšie myšlienky - muži alebo ženy? Odborníci prišli s JEDNOZNAČNOU odpoveďou! Nežné pohlavie prekvapilo
Zaujímavosti
Cievne metličky na stehnách:
Cievne metličky na stehnách: Prečo vznikajú a ako ich možno odstrániť
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce

Ekonomika

Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Hľadáte lacnú lyžovačku? Slovensko v TOP 10 nenájdete: Všetky priečky obsadila prekvapivá krajina! (prehľad cien v Európe)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)
Slovenské firmy, ktoré už neexistujú: Pamätáte si, čomu sa venovali? (kvíz)

Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov

Šport

VIDEO Čo to, Cristiano, gól sezóny? Ronaldo prekonal brankára neskutočnými nožničkami
VIDEO Čo to, Cristiano, gól sezóny? Ronaldo prekonal brankára neskutočnými nožničkami
Ostatné
Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Bizarnosť nad bizarnosť: Slovenského reprezentanta diskvalifikovali pre prazvláštny dôvod
Ostatné
VIDEO Messi čaroval pred očami slovenského reprezentanta, štvrťfinále sa skončilo debaklom
VIDEO Messi čaroval pred očami slovenského reprezentanta, štvrťfinále sa skončilo debaklom
Slováci v zahraničí
VIDEO Emotívna rozlúčka slovenskej legendy: Kariéru uzavrela dychberúcim úspechom
VIDEO Emotívna rozlúčka slovenskej legendy: Kariéru uzavrela dychberúcim úspechom
Parašport

Auto-moto

Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava

Kariéra a motivácia

Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Zamestnávateľ vám nepredĺžil zmluvu. Toto urobte ako prvé, ak nechcete skončiť v slepej uličke
Strata práce

Technológie

AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Bezpečnosť
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Veda a výskum
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Slováci si nevedie pomôcť. Toto je 40 najhorších hesiel, aké používame. Na tomto zozname nechceš nájsť svoje heslo
Bezpečnosť
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Zlodeji už nechcú Android telefóny. Tento bizarný prípad ukazuje ich hlavnú (ne)výhodu
Bezpečnosť

Bývanie

Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckym štýlom! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckym štýlom! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!

Pre kutilov

Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bezlepkový jedálniček: Ako si ho zostaviť správne, aby nechýbali kľúčové živiny
Chudnutie a diéty
Bezlepkový jedálniček: Ako si ho zostaviť správne, aby nechýbali kľúčové živiny
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bitcoin vo vážnych problémoch:
Domáce
Bitcoin vo vážnych problémoch: Veľké ryby sa rozhodli a prišiel PÁD z oblakov, ktorý ešte ZĎALEKA nekončí!
AKTUÁLNE Pri Košiciach sa
Domáce
AKTUÁLNE Pri Košiciach sa v protismere zrazili dve autá: Sedem ľudí je zranených!
Poľadovica na cestách a
Domáce
Poľadovica na cestách a sneh na diaľnici KOMPLIKUJE dopravu! Po kalamite ďalšia zlá správa: TOTO nám hrozí
Vladimir Putin
Zahraničné
Putin je neoblomný: Vysiela skryté odkazy pre Západ! Naďalej predvádza svoju silu

Ďalšie zo Zoznamu