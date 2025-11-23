MIMORIADNE Zimné peklo NEKONČÍ! Sneženie znižuje dohľadnosť a na cestách sa tvoria záveje

BRATISLAVA – Tretí deň v rade komplikuje dopravu na Slovensku intenzívne sneženie. K piatkovej kalamite a sobotným výpadkom elektriny sa v nedeľu pridali ďalšie problémy: snehové jazyky, záveje, uzavreté horské priechody a popadané stromy. Najhoršia situácia je na strednom a východnom Slovensku, no výstrahy platia už aj pre juhozápad krajiny.
08:50 Aj v nedeľu ráno došlo v železničnej doprave ku komplikáciám a meškaniu vlakov. Z dôvodu spadnutého stromu na trati bola od 07.00 h prerušená doprava v úseku Margecany - Gelnica, od 07.40 h úsek opäť sprejazdnili. V dôsledku prerušenia dopravy nabral vyše 80 minútové zdržanie zrýchlený vlak z Margecian do Banskej Bystrice, s pôvodne plánovaným príchodom o 10.12 h. Spadnutý strom na trati spôsobil na približne 20 minúť po 06.00 h prerušenie dopravy aj v úseku Mníšek nad Hnilcom - Švedlár.
Z dôvodu nepriaznivého počasia nabral v Kysaku približne 40 minútové meškanie rýchlik zo stanice Poprad-Tatry s príchodom do Košíc o 06.53 h. Nepriaznivé počasie bolo takisto dôvodom meškania ranného spoja medzi Margecanmi a Nálepkovom.
08:30 Na ceste medzi Nižným a Vyšným Slavkovom, pri odbočke na Brutovce, zapadol autobus – úsek je aktuálne neprejazdný. Zelená vlna STVR zároveň upozorňuje na prevrátený kamión na diaľnici D1 za Bidovcami smerom na Prešov, vodiči majú prechádzať mimoriadne opatrne. Ďalšie hlásenia prichádzajú z trasy Podolínec – Kežmarok, kde sú cesty nechodené, neupravené a cestársky sypač tam skončil mimo vozovky.
Vo viacerých regiónoch znižuje dohľadnosť sneženie, vytvárajú sa i záveje
So silným snežením s dohľadnosťou do 100 m musia rátať vodiči v okolí Vlčkoviec, Nitry, Skalitého, Liptovského Mikuláša, Východnej, Popradu, Jablonova, Širokého, Košíc a Kechneca. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).
Na svojom webe zjazdnost.sk tiež varuje pred tvorbou snehových jazykov a závejov na úsekoch ciest Telgárt - Besník, Baška - Bukovec a Budimír - Družstevná pri Hornáde.
Stellacentrum oznamuje, že Chmeľovský kopec čiastočne blokujú popadané stromy. „Dopravu tam riadia policajti,“ uvádza. Upozorňuje tiež, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, pripomína aj to, že horské priechody Donovaly, Príslop, Vernár, Dobšiná a Šútovce i úsek Muráň - Červená skala sú uzavreté pre nákladnú dopravu.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov na juhozápadnom Slovensku, s platnosťou do 14.00 h. Do nedeľného predpoludnia ešte platí pre stredné a východné Slovensko s výnimkou krajného juhovýchodu taktiež výstraha pred snežením.