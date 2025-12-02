Dôležitý krok ministra Ráža: Zverejnil VIDEO osudnej zrážky vlakov pri Pezinku! TAKTO vyzeral okamih hrôzy

BRATISLAVA - Pri vyšetrovaní nehody vlakov pri Pezinku začiatkom novembra by sa nemali robiť predčasné závery. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), pričom premietol video situácie pohybu vlakov pred nehodou. Rezort dopravy podľa neho závery vyvodí vtedy, keď bude mať vypočutých všetkých svedkov nehody.
„Bez toho, aby boli z našej strany ešte uzatvorené a vyvodzované akékoľvek predčasné závery, by som chcel poprosiť verejnosť a ponechať priestor orgánom, v ktorých pôsobnosti je vedenie vyšetrovania, bez toho, aby bolo samotné vyšetrovanie, či už účelovo, nedopatrením sprevádzané neoverenými domnienkami a nepodloženými tvrdeniami a z toho následne vyvodzované závery,“ podčiarkol Ráž. „My tie závery vyvodíme vtedy, keď budeme mať dovypočutých všetkých svedkov tejto udalosti. Budeme verejnosť informovať priebežne o záveroch, teda akonáhle závery budú na papieri, tak ich samozrejme verejnosti hneď predložíme,“ poznamenal.
Upozornil, že zverejnenie videa ministerstvo dopravy starostlivo zvážilo. „Je to pre prospech toho, aby sme verejnosť nestrašili, že Železnice Slovenskej republiky sú v technicky zlom stave, a že tam nebodaj možno môže dochádzať k zamieňaniu si návestidiel, alebo že sú nedostatočne viditeľné,“ zdôraznil. „Myslím si, že je legitímne a môžeme si klásť otázky o príčinách tej nehody, lebo toto ešte stále neznamená, že máme jasno v tom, ako to bolo,“ dodal.
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Zrážka si vyžiadala väčší počet zranených. Podľa niektorých informácií bol jej príčinou pravdepodobne prechod jedného z vlakov na červenú.