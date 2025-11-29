Tragédia na železnici: Muž skončil pod kolesami vlaku! Doprava je zastavená

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Železničná doprava pri železničnej stanici Železná studnička je zastavená. Dôvodom je zrážka vlaku s človekom, ktorá má, žiaľ, tragický koniec.
"Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou vlaku a osoby mužského pohlavia na druhej traťovej koľaji pri železničnej stanici Železná studnička, ku ktorej došlo dnes krátko po 10,00 h," uviedla polícia.
Žiaľ, osoba v dôsledku zrážky utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Železničná doprava je tomto v úseku zastavená. Predmetná udalosť je v štádiu objasňovania.