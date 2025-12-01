Azerbajdžanský súd poslal opozičného lídra do väzby: Obvinenie z prípravy prevratu

BAKU - Azerbajdžanský súd poslal prominentného opozičného lídra Aliho Kerimliho na viac ako dva mesiace do vyšetrovacej väzby na základe obvinenia z prípravy prevratu. Informovali o tom v pondelok azerbajdžanské provládne médiá, píše agentúra AFP.
Kerimli (60) je dlhodobo šéfom opozičného Ľudového frontu Azerbajdžanu. Azerbajdžanská štátna bezpečnostná služba ho zadržala cez víkend, informovali spravodajské weby Report.az a Oxu.az.
Hrozí im až 20 rokov väzenia
Okresný súd v Baku rozhodol, že Kerimli a jeho blízky spojenec Mamad Ibrahim budú pre „obvinenia z pokusu o násilné prevzatie moci alebo násilnú zmenu ústavného poriadku vo väzbe na dva mesiace a 15 dní“, napísali spravodajské portály s odvolaním sa na zdroj z prostredia justície. V prípade dokázania viny im hrozí až 20 rokov väzenia.
Kerimli vedie Ľudový front Azerbajdžanu od konca 90. rokov 20. storočia a patrí k najvýznamnejším kritikom režimu prezidenta Ilhama Alijeva a jeho rodiny. Tá je pri moci už viac ako tridsať rokov. Opozičníka zatkli v čase, keď úrady vyšetrujú aj prípad týkajúci sa bývalého šéfa kancelárie prezidenta Ramiza Mehdijeva. Toho obvinili v októbri z pokusu o prevzatie moci, vlastizrady a legalizácie nezákonného majetku.
Mehdijev v domácom väzení
Mehdijev bol dôležitou postavou azerbajdžanskej politiky desaťročia a pracoval v administratíve prezidenta Ilhama Alijeva i jeho otca a predchodcu Hejdara Alijeva. Bývalého šéfa prezidentskej kancelárie poslal rovnaký súd, ktorý rozhodol o vyšetrovacej väzbe pre Kerimliho, na štyri mesiace do domáceho väzenia. Bývala sovietska republika Azerbajdžan je bohatá na ropu. Dlhodobo čelí kritike ľudskoprávnych organizácií pre potláčanie opozície a umlčovanie nezávislých médií.