Do sporu Šimkovičovej a Drličku zasiahol súd: Bývalý šéf SND vyfasoval oficiálny ZÁKAZ! Rozhorčená reakcia

BRATISLAVA - V spore ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SN) a bývalého riaditela SND Mateja Drličku rozhodol bratislavský krajský súd. Ten Drličkovi nariadil, aby sa zdržal vyjadrení na adresu Šimkovičovej.
Drlička na sociálnej sieti informoval, že Krajský súd v Bratislave vyhovel návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Potom, čo Mestský súd Bratislava IV jej návrh na neodkladné opatrenie dvakrát zamietol, vydal krajský súd rozhodnutie, v ktorom mu nariaďuje, aby sa „zdržal vyjadrení na osobu žalobkyne vo verejnom priestore, najmä v printových médiách, v elektronických médiách vrátane ich blogov a na sociálnych sieťach zverejňovaním nepravdivých a hodnotiacich výrokov, úsudkov a názorov a zdržal sa ďalšieho zasahovania do dobrej povesti žalobkyne akoukoľvek inou formou verejných vyjadrení alebo inými prostriedkami“.
„Krajský súd Bratislava ma 6.12. vypne. Ja, Matej Drlička, občan Slovenskej republiky, fakticky nebudem môcť vysloviť ani len meno ministerky kultúry vo verejnom priestore,“ komentoval záležitosť Drlička, ktorý sa podľa vlastných slov o tomto rozhodnutí dozvedel pri nahliadnutí do spisu, ktorý vedie Mestský súd BA IV, a to v spore na ochranu osobnosti, ktorý proti nemu iniciovala ministerka. Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť 6.12.
"Tomuto rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave sa podriaďujem, ale ako zodpovedný a angažovaný občan ho nemôžem rešpektovať a podniknem všetky právne kroky na jeho zvrátenie. V podstate paušálny zákaz vyjadrovania názorov na osobu, ktorá vykonáva verejnú moc, pochádzajúci od inej zložky štátnej moci, navyše v štádiu konania, ktoré sa vyznačuje len chabým dokazovaním, považujem za mimoriadne nebezpečný signál. Posilňuje politikov, ktorí sa nezdráhajú využiť akékoľvek prostriedky na umlčanie kritického občianskeho názoru,“ uviedol Drlička.
"V ostatnom čase sme si vypočuli veľa vyhlásení zo strany koaličných politikov o tom, aká dôležitá je sloboda slova. Na slobode slova im veľmi záleží. Preto poskytujú rozhovory dezinformačným médiám, kde vedú rozhovory so stojanmi na mikrofón. Preto dovolili amatérskemu astronómovi Lukášovi Machalovi, aby ovládol RTVS. Preto zaradila medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc v októbri 2025 premiéra SR na zoznam tzv. predátorov slobody tlače. Preto vláda zvažuje vytvorenie tímu na ´upratovanie´ v zákonoch, ktoré by jasnejšie vymedzili, čo je ešte sloboda slova a čo už nie. Vďaka slobode slova, môžu slobodne tvrdiť, že Rusko je priateľ a Európska únia je diktatúra,“ tvrdí bývalý riaditeľ SND. „Martina Šimkovičová sa počínajúc dňom 6.12. stáva osobou, ktorej meno nesmiem vysloviť. Podobnosť s postavou z knižnej ságy autorky J. K. Rowling je čisto náhodná,“ dodal.
O reakciu ministerky Martiny Šimkovičovej sme požiadali rezort kultúry, na našu žiadosť nereagovali.