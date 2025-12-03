Stredajšie rokovanie v Národnej rade: Poslanci začali zákonom o príspevku na pomoc pri odkázanosti

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 43. schôdze návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie v súvislosti so zákonom o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Návrh zákona Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR má zmeniť spôsob poskytovania príspevku a zaviesť novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
archívne video
Príspevok na pomoc pri odkázanosti má podľa návrhu dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už na úhradu výdavkov na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Poslancov v stredu čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Prebehnúť má len o 17.00 h, tradičné doobedňajšie hlasovanie sa nemá uskutočniť.