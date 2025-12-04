Meteorológovia opäť vydávajú výstrahy: Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla, miestami aj poľadovica

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. V niektorých severných okresoch sa môže tvoriť tiež poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy pred hmlou platia predbežne od 17.00 h do piatka (5. 12.) do 10.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)
Na poľadovicu by si mali dávať vodiči pozor v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Čadca a Poprad. Výstrahy platia predbežne od 22.00 h do piatka do 10.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)