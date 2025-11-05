Vláda schválila zmeny pre všetkých vodičov! Čakajú nás tvrdšie pokuty aj nová ochrana chodcov

BRATISLAVA – Vládou schválená rozsiahla novela zákona o cestnej premávke by mohla priniesť množstvo zásadných zmien, ktoré sa dotknú všetkých účastníkov cestnej premávky. Zmeny majú zvýšiť bezpečnosť na cestách, posilniť právomoci samospráv a pritvrdiť voči cestným pirátom. Na svoje si prídu aj chodci, ktorí získajú väčšiu ochranu, a vodiči sa pripravia na nový spôsob skúšok v autoškolách. Väčšina noviniek má začať platiť od 1. mája 2026.
Novela dáva mestám a obciam do rúk nové právomoci – po novom budú môcť samy vyvodzovať objektívnu zodpovednosť pri viacerých priestupkoch. Samosprávy tak dostanú možnosť pokutovať napríklad prekročenie rýchlosti, jazdu na červenú, nezastavenie na STOPke, porušenie zákazu vjazdu či prejazd cez železničné priecestie počas zákazu.
Na tento účel budú môcť využívať vlastné radary a kamery. Držiteľ auta sa už nebude môcť zodpovednosti zbaviť tým, že oznámi, kto auto viedol – pokutu jednoducho zaplatí a môže si ju vymáhať od vodiča.
Chodci budú viac chránení
Rezort vnútra chce posilniť ochranu najzraniteľnejších účastníkov – chodcov. Po novom bude mať chodec prednosť už v momente, keď sa zjavne chystá vstúpiť na priechod, nie až keď naň vkročí.
Zároveň však platí, že nesmie vstúpiť na priechod náhle. Vodiči budú musieť k priechodom prichádzať pomalšie a byť pripravení zastaviť.
E-kolobežky už nie na chodníkoch
Nové pravidlá sa dotknú aj rýchlo rastúcej skupiny používateľov elektrických kolobežiek. Tie už nebudú môcť jazdiť po chodníku, pokiaľ to výslovne nepovolí dopravná značka.
E-kolobežky budú zaradené do novej kategórie „malé elektrické vozidlá“ – budú musieť mať výrobné označenie, maximálnu rýchlosť do 25 km/h a nesmú mať sedadlo. Nedodržanie týchto pravidiel sa bude považovať za závažný priestupok.
Cestní piráti pod väčším drobnohľadom
Pokuty za rýchlosť sa sprísnia, aj keď ich maximálna výška zostane rovnaká. Po novom budú prísnejšie trestané už menšie prekročenia rýchlosti.
- Pokutu od 250 do 800 eur dostane vodič, ktorý pôjde v obci o 31 km/h a viac nad limit,
- mimo obce o 41 km/h a viac.
- Za takéto porušenie môže polícia na mieste zadržať vodičák.
Tí, ktorí si z pokút ťažkú hlavu nerobia, sa budú musieť zodpovedať aj psychológovi. Ak vodič trikrát v priebehu roka závažne poruší predpisy, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa. Pri ďalšom porušení nasleduje lekárska a psychická prehliadka a znovu preskúšanie spôsobilosti.
Zmena v autoškolách: teória najskôr, až potom jazdy
Budúci vodiči sa musia pripraviť na novinku – skúška sa rozdelí na dve časti.
Najskôr absolvujú teoretickú časť a skúšku z nej, a až po úspešnom zvládnutí môžu pokračovať v praktickom výcviku a jazdách. Zároveň sa zavedie povinnosť mať aspoň nižšie stredné vzdelanie pre prihlásenie do kurzu skupiny B.
Ďalšie novinky: alkohol, cyklisti aj kamióny
- Zákaz alkoholu po novom platí aj pre spolujazdcov na motorkách, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch.
- Cyklisti do 15 rokov budú môcť jazdiť po chodníku (doteraz len do 10 rokov).
- Skracuje sa aj zákaz jázd kamiónov počas sviatkov, aby mohli dokončiť prepravu tovaru, ktorý by sa mohol pokaziť alebo narušiť výrobu.
Väčšina zmien začne platiť od 1. mája 2026, nové pravidlá pre autoškoly a skúšky majú vstúpiť do platnosti od 1. mája 2027. Cieľom ministerstva je znížiť počet obetí dopravných nehôd a priblížiť sa k európskej vízii „Vision Zero“, ktorá do roku 2050 počíta s nulovým počtom usmrtených na cestách.