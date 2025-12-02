Polícia objasnila lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy v Bardejove

BARDEJOV - Polícia objasnila lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy, ku ktorému došlo v sobotu (29. 11.) popoludní na Moyzesovej ulici v Bardejove. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na lúpeži sa podieľali traja mladiství vo veku 17, 16 a 14 rokov, ako aj traja maloletí vo veku 13 rokov.
„Vyšetrovaním bolo preukázané, že po predchádzajúcej vzájomnej dohode lúpežne prepadli 73-ročnú ženu, ktorú si vopred vyhliadli. Pristúpili k nej zozadu, vytrhli jej nákupný vozík z ruky, v dôsledku čoho Bardejovčanka spadla, chlapci utiekli preč,“ uviedla Ligdayová.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie z uvedeného zločinu voči trom mladíkom vo veku 17, 16 a 14 rokov.