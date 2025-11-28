Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Fico oznámil, že vláda schválila veľkú reformu sociálnych služieb

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo reformu financovania sociálnych služieb a prišlo so „super zákonom,“ ktorý by mal dostať v Národnej rade (NR) SR širšiu podporu nielen od koalície, ale aj opozičných poslancov. Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby by mal upraviť to, že príspevok na pomoc bude dostávať samotná odkázaná osoba, a to na základe stupňa odkázanosti. V piatok to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Toto je super zákon z hľadiska obsahu, náročnosti, dĺžky prípravy a všetkého, čo muselo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odrokovať,“ uviedol Fico. Zároveň vysvetlil, že samotná odkázaná osoba bude môcť sama rozhodnúť o tom, či finančné prostriedky z príspevku na pomoc pri odkázanosti použije na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi.

VIDEO

Vláda schválila zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na inú fyzickú osobu (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

V porovnaní s týmto rokom pôjde podľa neho v roku 2027, odkedy sa začne vyplácať tento príspevok, do sociálnych služieb o 300 miliónov eur viac. „Verím, že táto zložitá komplikovaná právna norma nájde uplatnenie v praxi čo najrýchlejšie a že bude len na zlepšenie postavenia klientov, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, či už doma, alebo potrebujú pomoc v špecializovaných sociálnych zariadeniach,“ dodal Fico.

Zmeny z reformy financovania sociálnych služieb budú zavádzané postupne

Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí byť schválený k 1. januáru budúceho roka a to z dôvodu, že ide o míľnik z plánu obnovy a odolnosti. Prvá fáza by mala platiť od 1. júla 2026, ktorá súvisí so zapojením vyšších územných celkov (VÚC) do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení sociálnych služieb. Od 1. januára 2027 sa začne už aj vyplácať príspevok na pomoc pri odkázanosti. V piatok to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

„Európska komisia nám predbežne odsúhlasila samotný obsah reformy, ale aj jej fázovanie, pretože napokon aj vzhľadom na náročnú finančnú situáciu v štáte sme sa rozhodli pre fázovanie tejto reformy,“ uviedol Tomáš. Príspevok na pomoc pri odkázanosti bude po novom dostávať samotná odkázaná osoba, ktorá ho môže využiť na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými, alebo si vybrať ambulantnú či terénnu službu. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.

Pre piaty najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur a v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň by mal obsahovať sumu 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Pri prvých troch stupňoch bude možné celý príspevok vyžiť len na formálnu starostlivosť pre ľudí, ktorá je podporovaná štátom či formálnymi inštitúciami.

Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, pričom v súčasnosti to bolo obmedzené len na jednu osobu. Od 1. júla 2026 by sa mali zapojiť do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby aj VÚC. Zaviesť by sa mala tiež nová pozícia pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude mať plat na úrovni sanitára v nemocnici. Šéf rezortu práce priblížil, že pri reforme vznikli tri pripomienky, pričom dve z nich už boli odstránené, a to zavedením novej kompetencie pre VÚC v rámci spolufinancovania niektorých neverejných pobytových zariadení. „Náklady pre rok 2026 k tomu 1. júlu uhradí ministerstvo práce, sociálnych vecí, rodiny. Od roku 2027 sme zaviedli nové systémové opatrenie, že napokon sa takmer jedno percento z podielových daní ponechá vyšším územným celkom na to, aby mohli spolufinancovať neverejné pobytové zariadenia sociálnych služieb,“ dodal Tomáš.

Katolícka charita zase pripomienkovala, že pri štvrtom a piatom stupni sa obáva toho, že financií na formálnu starostlivosť bude málo. „Nikto nebráni ľuďom, ktorí dostávajú príspevok na odkázanosť, aby si väčšiu časť toho príspevku, ako je len určená pôvodne v zákone, vyčerpali na formálnu starostlivosť. Pokiaľ niekto chce dať svojho odkázaného človeka do denného stacionáru na viac hodín, ako je potrebné, môže naozaj si z tohto príspevku čerpať viac peňazí na túto formálnu starostlivosť, dokonca aj celý príspevok na odkázanosť môže použiť povedzme na formálnu starostlivosť,“ uzavrel.

Viac o téme: Robert FicoMinisterstvo práceReforma
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Robert Fico.
O návrhu EK o zmrazených ruských aktívach by mal rokovať aj slovenský parlament, uviedol Fico
Zahraničné
Robert Fico
Koalícia pod tlakom: Fico priznal nervozitu v Hlase a SNS, o Lajčákovi rozhodne v najbližších dňoch
Domáce
FOTO Robert Fico
Premiér Fico reaguje: Ústava sa meniť nebude! Vláda podporuje mierový plán USA pre Ukrajinu
Domáce
Fico zatiaľ nevstúpi do
Fico zatiaľ nevstúpi do žiadnej frakcie: Zvažuje vytvorenie nového klubu v europarlamente
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 mil. eur
Slovensko podáva 7. žiadosť o platbu z plánu obnovy za 760 mil. eur
Správy
Tk Holečková SaS: Aktuálna politická situácia
Tk Holečková SaS: Aktuálna politická situácia
Správy
Vláda schválila zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na inú fyzickú osobu
Vláda schválila zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na inú fyzickú osobu
Správy

Domáce správy

Verejný ochranca práv poukázal
Verejný ochranca práv poukázal na rolu štátu i farmafiriem pri zabezpečovaní inovatívnych liekov
Domáce
FOTO Prezident Pellegrini sa rozlúčil
Prezident Pellegrini sa rozlúčil so sudcami: Končia svoje pôsobenie vo funkcii
Domáce
FOTO Stáli pri nej všetci
Stáli pri nej všetci svätí: Vodička dostala šmyk a napálila rovno do stromu! FOTO Auto je totálne na šrot
Domáce
Prelomová operácia v Nemocnici Bory: Lekári odstránili nádor na chrbtici unikátnou 3D navigáciou
Prelomová operácia v Nemocnici Bory: Lekári odstránili nádor na chrbtici unikátnou 3D navigáciou
Bratislava

Zahraničné

Taliansky Dvor audítorov zverejnil
Taliansky Dvor audítorov zverejnil výhrady k mostu: Má ísť cez Messinský prieliv
Zahraničné
Sýria označila izraelskú vojenskú
Sýria označila izraelskú vojenskú operáciu za vojnový zločin: Zahynulo 13 ľudí
Zahraničné
Českého prezidenta navštívili traja
Českého prezidenta navštívili traja kandidáti na ministrov: Reč bola aj o slobode slova
Zahraničné
Tuniský prezident Kajs Saíd
Tunisko označilo uznesenie Európskeho parlamentu o ľudských právach za zásah do záležitostí krajiny
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski opäť ROZPÁLIL fanúšikov: Vystavila na obdiv svoj DOKONALÝ ZADOK!
Zahraniční prominenti
Veľkolepá premiéra: Sexi manželka
Veľkolepá premiéra: Sexi manželka slovenského boháča, herečka ako z Oscarov, Ďurianovej LUXUS!
Domáci prominenti
Ruth Codd
Šokujúce priznanie hviezdnej herečky (29): Nechala si AMPUTOVAŤ obe nohy... TOTO je dôvod!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Tereza Bizíková
Fašiangova EX zamilovaná po uši: PRVÉ FOTO v novým partnerom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Plávajúce obydlia: Týchto 6
Plávajúce obydlia: Týchto 6 dediniek postavili priamo na vodnej hladine
dromedar.sk
Vianočný fenomén sa vrátil
Vianočný fenomén sa vrátil vo veľkom štýle! REKORDNÉ vysielanie šokovalo aj fanúšikov: ČO ho robí tak výnimočným?
Zaujímavosti
Neuveríte, čo vidia bábätká
Neuveríte, čo vidia bábätká po narodení: VIDEO odhaľuje fascinujúci pohľad! Rodičia len NEVERIACO pozerali
Zaujímavosti
Tekutá myrha z ikony
NESKUTOČNÉ, čo sa deje s touto ikonou: Z obrazu Ježiša prúdi myrha! Tisíce ľudí sa hrnú pozrieť ZÁZRAK
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk

Ekonomika

Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Výber receptov
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty

Šport

Ronaldo sa nezdá: Veľká životná investícia, Cristiano chce inšpirovať novú generáciu!
Ronaldo sa nezdá: Veľká životná investícia, Cristiano chce inšpirovať novú generáciu!
Ostatné
VIDEO So Shiffrinovou plakali v cieli od dojatia: Návrat na svahy bol pre Kildeho splneným snom
VIDEO So Shiffrinovou plakali v cieli od dojatia: Návrat na svahy bol pre Kildeho splneným snom
Lyžovanie
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality

Technológie

AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
Správy
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
USA majú novú útočnú ponorku. USS Massachusetts otvára dvere generácii, ktorá unesie trojnásobok rakiet
Armádne technológie
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
Otec umelej inteligencie varuje, AI môže už čoskoro priniesť scenár, ktorý nie je dobrý pre budúcnosť ľudstva
Umelá inteligencia
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto drží Beckhamovcov pokope: Tajomstvo, o ktorom sa roky len šepkalo
Zahraničné celebrity
Toto drží Beckhamovcov pokope: Tajomstvo, o ktorom sa roky len šepkalo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Stáli pri nej všetci
Domáce
Stáli pri nej všetci svätí: Vodička dostala šmyk a napálila rovno do stromu! FOTO Auto je totálne na šrot
Legendárny Paľo HABERA sa
Domáce
Legendárny Paľo HABERA sa na koncerte v Košiciach pustil do Putina! Drsný odkaz venoval aj Ficovi
Týždeň po spustení dlhoočakávanej
Domáce
Týždeň po spustení dlhoočakávanej linky: Prvé komplikácie! Let z Košíc do Bratislavy meškal tri a pol hodiny
Tragédia v Tatrách: Muž
Domáce
Tragédia v Tatrách: Muž (†48) sa neozýval, rodina zalarmovala záchranárov! Pátracia AKCIA potvrdila najhoršie obavy

Ďalšie zo Zoznamu