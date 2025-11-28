Fico oznámil, že vláda schválila veľkú reformu sociálnych služieb

BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo reformu financovania sociálnych služieb a prišlo so „super zákonom,“ ktorý by mal dostať v Národnej rade (NR) SR širšiu podporu nielen od koalície, ale aj opozičných poslancov. Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby by mal upraviť to, že príspevok na pomoc bude dostávať samotná odkázaná osoba, a to na základe stupňa odkázanosti. V piatok to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Toto je super zákon z hľadiska obsahu, náročnosti, dĺžky prípravy a všetkého, čo muselo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odrokovať,“ uviedol Fico. Zároveň vysvetlil, že samotná odkázaná osoba bude môcť sama rozhodnúť o tom, či finančné prostriedky z príspevku na pomoc pri odkázanosti použije na neformálnu starostlivosť poskytovanú príbuznými v domácom prostredí alebo na formálnu, kde patria ambulantné a terénne formy sociálnych služieb poskytované inými pracovníkmi.
VIDEO
V porovnaní s týmto rokom pôjde podľa neho v roku 2027, odkedy sa začne vyplácať tento príspevok, do sociálnych služieb o 300 miliónov eur viac. „Verím, že táto zložitá komplikovaná právna norma nájde uplatnenie v praxi čo najrýchlejšie a že bude len na zlepšenie postavenia klientov, ľudí, ktorí potrebujú pomoc, či už doma, alebo potrebujú pomoc v špecializovaných sociálnych zariadeniach,“ dodal Fico.
Zmeny z reformy financovania sociálnych služieb budú zavádzané postupne
Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí byť schválený k 1. januáru budúceho roka a to z dôvodu, že ide o míľnik z plánu obnovy a odolnosti. Prvá fáza by mala platiť od 1. júla 2026, ktorá súvisí so zapojením vyšších územných celkov (VÚC) do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení sociálnych služieb. Od 1. januára 2027 sa začne už aj vyplácať príspevok na pomoc pri odkázanosti. V piatok to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Európska komisia nám predbežne odsúhlasila samotný obsah reformy, ale aj jej fázovanie, pretože napokon aj vzhľadom na náročnú finančnú situáciu v štáte sme sa rozhodli pre fázovanie tejto reformy,“ uviedol Tomáš. Príspevok na pomoc pri odkázanosti bude po novom dostávať samotná odkázaná osoba, ktorá ho môže využiť na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými, alebo si vybrať ambulantnú či terénnu službu. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Pre piaty najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur a v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň by mal obsahovať sumu 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Pri prvých troch stupňoch bude možné celý príspevok vyžiť len na formálnu starostlivosť pre ľudí, ktorá je podporovaná štátom či formálnymi inštitúciami.
Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, pričom v súčasnosti to bolo obmedzené len na jednu osobu. Od 1. júla 2026 by sa mali zapojiť do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby aj VÚC. Zaviesť by sa mala tiež nová pozícia pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude mať plat na úrovni sanitára v nemocnici. Šéf rezortu práce priblížil, že pri reforme vznikli tri pripomienky, pričom dve z nich už boli odstránené, a to zavedením novej kompetencie pre VÚC v rámci spolufinancovania niektorých neverejných pobytových zariadení. „Náklady pre rok 2026 k tomu 1. júlu uhradí ministerstvo práce, sociálnych vecí, rodiny. Od roku 2027 sme zaviedli nové systémové opatrenie, že napokon sa takmer jedno percento z podielových daní ponechá vyšším územným celkom na to, aby mohli spolufinancovať neverejné pobytové zariadenia sociálnych služieb,“ dodal Tomáš.
Katolícka charita zase pripomienkovala, že pri štvrtom a piatom stupni sa obáva toho, že financií na formálnu starostlivosť bude málo. „Nikto nebráni ľuďom, ktorí dostávajú príspevok na odkázanosť, aby si väčšiu časť toho príspevku, ako je len určená pôvodne v zákone, vyčerpali na formálnu starostlivosť. Pokiaľ niekto chce dať svojho odkázaného človeka do denného stacionáru na viac hodín, ako je potrebné, môže naozaj si z tohto príspevku čerpať viac peňazí na túto formálnu starostlivosť, dokonca aj celý príspevok na odkázanosť môže použiť povedzme na formálnu starostlivosť,“ uzavrel.