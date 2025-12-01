ROZRUCH v parlamente! Matovič dal na stoličky poslancov Hlasu HANDRY, Danko vypenil: Čo si to dovoľujete?!

BRATISLAVA - V parlamente bolo opäť rušno. Po tom, čo sa v pondelok ani na druhý raz nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolaniu ministra dopravy Jozefa Ráža, pretože sa v pléne neprezentovalo dostatok poslancov, sa Igor Matovič opäť postaral o rozruch. Na prázdne miesta poslancov Hlasu-SD v NR SR položil handry. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) to nevydržal a vypenil.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali práve opoziční poslanci za klub Slovensko - Za ľudí. Keď sa nepodarilo ani na druhýkrát otvoriť mimoriadnu schôdzu, tak vzali situáciu do vlastných rúk - a to doslova. Na prázdne miesta poslancov z Hlasu položili handry. "Vraveli, že nechcú byť za handry, ale dnešnou neúčasťou na schôdzi poslanci Hlasu potvrdili, že sú Ficovými handrami. Symbolicky im teda poslanci Hnutia Slovensko po neotvorení schôdze na odvolávanie Ráža rozdali handry," vysvetlili svoje konanie opoziční poslanci.
"Oni si dobrovoľne vybrali cestu, že tými handrami chcú byť," vyhlásil líder hnutia. Matovič tým chcel upozorniť na situáciu, že sa celé poslanecké kluby strán Smeru-SD a Hlasu-SD kolektívne ospravedlnili z účasti na schôdzi. "Poslanci sa zvyčajne ospravedlňujú individuálne a z osobných dôvodov. Takýto hromadný postup nemá v parlamente obdobu," doplnil Matovič. "Ked Fico vymyslí, že 'všetci sa ospravedlníte', tak oni sa všetci ako teliatka ospravedlnia," neodpustil si.
Danko vypenil: Čo si to dovoľujete?
Podpredseda parlamentu Danko označil konanie opozičných poslancov za "choré". "Ja som v šoku, čo ste ráno urobili. Ste sa zbláznili? Handry nosiť do parlamentu?" pýtal sa rozhorčený Danko, po čom sa strhla slovná výmena s Jozefom Pročkom z hnutia Slovenska.
Poslancov varoval pred ďalším podobným konaním. "Videli ste tie fotky, tie handry na stoloch, ako to preberá celý svet? Čo si to dovoľujete, toto je parlament," zvýšil hlas na opozičných poslancov. "Sa môžete hanbiť," dodal rozčúlený Danko, ktorého prekrikovali poslanci z Matovičovho hnutia.