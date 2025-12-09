Parlament otvoril diskusiu o novele Trestného zákona: Rozprava je skrátená

BRATISLAVA - V Národnej rade (NR) SR sa začala diskusia o vládnej novele Trestného zákona. Rozprava v prvom čítaní je skrátená na 12 hodín. V pléne návrh predstavil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý za ním stojí.
Rokovací poriadok hovorí o tom, že v prípade skrátenia rozpravy sa čas určený na rozpravu rozdelí medzi poslanecké kluby a poslancov, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, pomerne podľa počtu poslancov. „V rozprave vystupujú striedavo poslanci zastupujúci poslanecké kluby a poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, podľa poradia určeného žrebom,“ uvádza sa.
archívne video
Parlament o novele rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Pri drobných krádežiach sa úpravou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.