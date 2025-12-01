Polícia obvinila muža z Liptovského Mikuláša, ktorý šoféroval napriek zákazu

POPRAD - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil muža z Liptovského Mikuláša. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Spomenutý muž podľa nej v sobotu (29. 11.) po polnoci viedol osobné vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia.
„Na ceste v smere od mesta Svit na obec Lučivná policajná hliadka spozorovala, že opakovane prechádzal s autom do protismernej časti vozovky, a preto bol zastavený a podrobený kontrole. Bolo zistené, že muž má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou až do októbra 2026. Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Test na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu,“ povedala Ligdayová s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.