Polícia sa tentokrát zamerala na chodcov: Odhalila viaceré porušenia pravidiel

BRATISLAVA - Bratislavskí dopravní policajti odhalili v sobotu (29. 11.) vo večerných hodinách niekoľko prípadov, keď chodci riskovali svoju bezpečnosť. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajti boli svedkami prechádzania cez vozovku mimo priechodu, pohybu v tmavom oblečení bez reflexných prvkov a dokonca aj prechádzania cez priechod pre chodcov na červenú,“ priblížila polícia. Pripomína, že takéto správanie je nebezpečné nielen pre chodcov, ale aj pre vodičov, ktorí nemusia mať pri zníženej viditeľnosti dostatok času zareagovať.
Polícia preto apeluje na chodcov, aby mysleli na svoju bezpečnosť a dodržiavali základné pravidlá. Odporúča používať priechody pre chodcov, pri červenej na semafore nevstupovať na priechod, v tme nosiť reflexné prvky alebo svetlejšie oblečenie. „Aj malá nepozornosť môže mať veľké následky,“ dodali policajti.