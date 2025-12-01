Na celom Slovensku treba počítať s hmlou, platia výstrahy

BRATISLAVA - Na celom území Slovenska treba v pondelok ráno počítať s hmlou. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy platia pre celú krajinu. Dohľadnosť môže podľa ústavu klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ. Výstrahy predbežne platia do 10.00 h.
Cesty sú v pondelok ráno zväčša zjazdné, pozor na hmlu a poľadovicu
Cesty na Slovensku sú v pondelok ráno zväčša zjazdné. Vodiči si však musia dať pozor na hmlu či poľadovicu. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
„Hmla obmedzuje vodičov takmer na celom území Slovenska. Najhustejšia, s dohľadnosťou do 50 metrov, je v lokalitách: Liptovský Mikuláš, Východná, Važec, Dovalovo, Martin, Zvolen, Hanušovce nad Topľou, Holčíkovce, a na Kysuciach v okolí Sverepca. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách: Pezinok, Myjava, Partizánske, Nitrianske Rudno, Handlová, Ružomberok, Medzilaborce a tiež v okolí Banskej Bystrice, Detvy a Levoče,“ upozornili cestári.
Na cestách je treba dať pozor aj na zľadovatený sneh s hrúbkou jeden centimeter na ceste II/578 v úseku Skalka - Kremnica. S poľadovicou treba počítať na horskom priechode Vrchslatina - cesta II/529.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov. „Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.