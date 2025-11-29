Opitý mladík (20) sa stratil kamarátom! Veľká pátracia akcia: Záchranári nasadili psy aj drony, PREKVAPIVÉ rozuzlenie

BYSTRÁ – Veľká pátracia akcia, drony, psy a vystrašení kamaráti. Partia mladých ľudí si v piatok popoludní všimla, že jeden z nich chýba a kontaktovali políciu. Mladíka hľadala aj Horská záchranná služba. On bol zatiaľ u kamaráta.
Ako uviedla Horská záchranná služba, v piatok v neskorých večerných hodinách boli políciou požiadaní o súčinnosť pri pátraní po nezvestnom 20-ročnom mužovi slovenskej národnosti. „Bol intoxikovaný alkoholom a mal sa osamote pohybovať v okolí Bystrej. Mobilný telefón pri sebe nemal,“ uviedli.
Na tiesňovú linku 158 volali jeho kamaráti. To, že ich kamarát je nezvestný, si všimli v popoludňajších hodinách. Rozbehla sa veľká pátracia akcia. „Vzhľadom na terén v danej oblasti požiadal PZ SR o súčinnosť pri pátraní aj Horskú záchrannú službu a taktiež Hasičský záchranný zbor. HZS do pátrania nasadila sedem záchranárov s dvomi dronmi s termovíziou a dva psi. Prepátrala sa oblasť od Bystrej po Krpáčovo, žiaľ bezvýsledne,“ skonštatovali.
Prekvapenie prišlo ráno, keď sa nezvestný mladý muž ozval rodičom. Bol u kamaráta v Banskej Bystrici. „Následne rodičia kontaktovali príslušníkov PZ SR a oznámili, že sa hľadaná osoba našla bez zranení,“ dodali záchranári.