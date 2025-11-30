Nedeľa30. november 2025, meniny má Andrej, Ondrej, Andreas, zajtra Edmund

Tržná rana na lýtku na Chate pod Suchým v Malej Fatre: Zasahovať museli horskí záchranári

NEZBUDSKÁ LÚČKA - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v sobotu (29. 11.) vo večerných hodinách turistovi v Malej Fatre, ktorý si pri turistike spôsobil tržnú ranu na lýtku po kopnutí stúpacím železom. HZS o tom informovala na webe.

Turista prišiel na Chatu pod Suchým, odkiaľ už nebol schopný pokračovať samostatne. „Na pomoc mužovi odišli dvaja záchranári zo Štefanovej. Po príchode na miesto turistu vyšetrili, poranené lýtko ošetrili a transportovali ho pomocou terénneho vozidla do žilinskej nemocnice, kde bol odovzdaný na urgentnom príjme na ďalšie vyšetrenie,“ priblížili horskí záchranári.

 
 

 

