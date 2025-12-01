Neuveriteľné VIDEO z Bratislavy: Pozrite, ako opitý kolobežkár vybrzďoval autobus! Skončilo to nehodou

BRATISLAVA - V piatok popoludní došlo v Bratislave pri zastávke MHD Jungmannova k dopravnej nehode medzi autobusom a elektrickým kolobežkárom. Vodič kolobežky mal pod vplyvom alkoholu vybrzďovať a blokovať autobus. Celá situácia sa nakoniec skončila nehodou.
Policajti boli k dopravnej nehode, ku ktorej došlo v blízkosti zastávky MHD Jundgamnnova, privolaní v piatok (28. 11.) krátko po 16.00 h. "Podľa doterajších informácií tu pred idúcim autobusom MHD v jazdnom pruhu išiel vodič elektrickej kolobežky, ktorý vodiča autobusu mal vybrzďovať a blokovať. Vodič autobusu následne kolobežkára obišiel, avšak pri zaraďovaní sa do jazdného pruhu došlo k zrážke zadnej časti autobusu s kolobežkárom. Ten v dôsledku zrážky spadol a utrpel viaceré zranenia, vyžadujúce si jeho prevoz do nemocnice," informuje bratislavská krajská polícia, ktorá zverejnila aj video.
Políciu čakalo po vykonaní dychovej skúšky alkoholu v dychu vodičovi elektrickej kolobežky prekvapenie. Namerali mu hodnotu 0,65 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,35 promile. U vodiča autobusu skončila dychová skúška s negatívnym výsledkom. "Presné príčiny ako aj okolnosti, za ktorých k tejto nehode prišlo ako aj konanie a spôsob jazdy oboch účastníkov dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave," dodáva polícia a opäť apelujena vodičov, aby boli na cestách voči sebe ako aj ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za žiadnych okolností nepožili.