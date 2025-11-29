Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Turistku pod Hrebienkom zrazil sánkar: Pomáhali jej horskí záchranári

Turistka zrazená sánkarom pod Hrebienkom.
Turistka zrazená sánkarom pod Hrebienkom. (Zdroj: hzs.sk)
TASR

VYSOKÉ TATRY - Horskí záchranári pomáhali v sobotu popoludní 51-ročnej žene, ktorú pri turistike pod Hrebienkom zrazila osoba na sánkach. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Žena utrpela poranenie dolnej končatiny. „Na pomoc jej odišli záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Po príchode na miesto turistku vyšetrili, poranenú končatinu zafixovali a transportovali ju pomocou terénneho vozidla do Starého Smokovca,“ uvádza HZS s tým, že následne bola odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.

