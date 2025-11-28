Drucker priznal finále auditu: Úrad podpredsedu vlády čelí rozhodnutiu v sporných dotačných výzvach

BRATISLAVA - Audit spochybňovaných dotačných výziev Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku je už „vo finále“. Po piatkovom rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením tohto úradu. Avizoval, že finálne rozhodnutie v tejto veci predstaví čoskoro.
„Rozhodnutie bude stáť na faktoch a nie žiadnych dojmoch. Procesy aj hodnotenia sme dôkladne preverili a vyhodnocujeme tieto výsledky,“ priblížil Drucker. „Môžem povedať z tých informácií, ktoré som mal a mám k dispozícii, že mnohé projekty, s ktorými som sa ja oboznámil alebo s tými cieľmi, sú kvalitné, dávajú zmysel,“ doplnil.
Pripomenul, že dotačná výzva vznikala na základe trhových konzultácií a reaguje na reálne potreby v dôležitých oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne alternatívne schémy financovania. Celkovo sa prihlásilo 338 žiadateľov, úspešných a v zásobníku je 240 až 250 projektov. Zrušenie výzvy by znamenalo, že tieto peniaze prepadnú, poukázal minister. „Hľadáme riešenie, ktoré na jednej strane ochráni verejné peniaze a dôveru občanov v to, ako sa takéto finančné prostriedky prideľujú, ale zároveň, aby tieto peniaze išli účelne, efektívne tým, ktorí ich majú dostať,“ zdôraznil.
Uvoľnené peniaze majú ísť na ďalšie projekty
Úrad podľa Druckera uvažuje o prípadných korekciách v týchto výzvach, teda že by sa plošne znížila dotácia zo strany štátu. To by znamenalo, že by sa muselo zvýšiť súkromné spolufinancovanie, ktoré jednotlivé projekty musia mať. Uvoľnené peniaze by sa použili na ďalšie projekty, ktoré sú v zásobníku. Minister podľa vlastných slov eviduje aj eticky citlivé prípady, pri ktorých nemuselo dôjsť k porušeniu zákona, ale posúdia ich aj z hľadiska udržania dôvery verejnosti.
„Finálne rozhodnutie v tejto veci predstavíme čoskoro, jasne ho odôvodníme. Zároveň hovorím, žiadne výzvy sa nepodpisujú. My musíme tento proces zhodnotiť pomerne rýchlo a veľmi jasne sa rozhodnúť. O všetkých detailoch budeme informovať,“ avizoval Drucker. O tom, kto bude v budúcnosti riadiť úrad podpredsedu vlády, bude podľa neho ešte diskutovať vedenie strany Hlas-SD. „V mojom ponímaní by som to rád videl v dňoch a týždňoch. Ale samozrejme, že sú tu nejaké výzvy, ktoré sú nadstranícke, ktoré sa týkajú riadenia štátu, riadenia úradu podpredsedu vlády,“ dodal Drucker.