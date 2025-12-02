Drucker stopol projekty napojené na Hlas: Nejde o kvalitu, ale o etický problém, tvrdí

BRATISLAVA - Priebežný audit inovačných výziev na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy. Potvrdené boli len niektoré administratívne pochybenia, ktoré však môžu byť odstránené nápravnými opatreniami. V utorok to na stretnutí s novinármi povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Ide zatiaľ o priebežné výsledky, pričom audit ešte nebol ukončený a celý jeho proces bude prebiehať do 20. decembra tohto roka. „Audit potvrdil, že nedošlo k porušeniu zákona, nedošlo ani k takým systémovým nedostatkom, ktoré by mali znamenať zrušenie celej tejto dotačnej výzvy. Identifikoval niektoré administratívne pochybenia, sú to individuálne pochybenia, ktoré nemajú vplyv na proces hodnotenia a samotný obsah hodnotenia,“ uviedol Drucker.
Spresnil, že v audite je všetkých 57 projektov v rámci výziev robotiky a biotechnológie. Z toho bolo zatiaľ posúdených 24 úspešných projektov, to jest 42 % z celkového počtu úspešných projektov. Audit bol rozšírený aj o overenie hodnotiteľov alebo hodnotiacich posudkov externými hodnotiteľmi z Česka, ktorí posudzovali približne 40 % z úspešných projektov. Nájdené boli administratívne pochybenia, a to napríklad chýbajúce údaje v šablónach dokumentov, porušenie postupov pri registratúre alebo prekročenie povoleného počtu strán pri opise projektov.
Drucker zdôraznil, že projektom, v ktorých boli osoby prepojené na politickú stranu Hlas-SD, nebude poskytnutá dotácia, a to nie preto, že by boli zlé, ale z dôvodu etickej otázky a dôveryhodnosti verejnosti v spravovanie verejných financií.
„Bude musieť prísť aj k nejakým systémovým zmenám úpravy možno zákonov, aby v takýchto prípadoch, keď sú ľudia prepojení s tými, ktorí sú pri výkonnej moci, by mali takúto informáciu dávať vopred. To znamená, že toto je asi jeden z tých kľúčových dôvodov alebo odôvodnení, že touto informáciou nikto vopred nedisponoval a môžeme sa len domnievať alebo myslieť si, či to niekto vedel alebo nevedel. Transparentné by bolo, ak by existovala zákonná požiadavka, že takúto informáciu má zverejniť v prípade, že sa chce uchádzať nielen o takúto dotáciu, ale v budúcnosti o akékoľvek verejné financovanie,“ dodal Drucker.