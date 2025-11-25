Veľké porovnanie transparentnosti nemocníc: Víťaz neprekvapil! REBRÍČEK Pozrite sa, ako skončila tá vaša

BRATISLAVA - Nemocnicou s najvyššou mierou transparentnosti v roku 2025 sa po roku opätovne stala Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Vyplýva to z rebríčka, ktorý zostavila na základe hodnotenia nezisková organizácia INEKO.
„Bezpečne môžeme tvrdiť, že Rooseveltka je za ostatných 5 rokov lídrom nemocníc v transparentnosti a otvorenosti komunikácie voči verejnosti, keďže nebola v tejto oblasti horšia ako prvá,“ uviedla neziskovka.
Do prvej trojice najtransparentnejších nemocníc sa dostali tento rok aj Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky a Ľubovnianska nemocnica, n.o., ktoré boli vlani obe v top 5.
Veľký skok, z minuloročnej druhej polovice rebríčka, urobila Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. a stala sa v hodnotení transparentnosti najúspešnejšou nemocnicou so súkromným zriaďovateľom - Nemocnice Penta Hospitals Slovensko. „Keďže zariadenia tejto nemocničnej siete majú podobné štandardy komunikácie voči verejnosti, tak je prirodzené, že viaceré z nich sú v rebríčku relatívne tesne pri sebe a do prvej šestky sa dostali ďalšie dve nemocnice Penta Hospitals - z Dunajskej Stredy a vlani druhej Galanty,“ uviedli. „Chceli by sme vyjadriť potešenie, že v globále sledujeme za ostatných 10 rokov naprieč nemocnicami, že sa v oblasti transparentnosti a otvorenosti voči verejnosti viditeľne zlepšujú,“ dodali.
Nemocnice tento rok v oblasti transparentnosti hodnotili na základe 25 indikátorov, ktoré sa týkali napr. dostupnosti a kvality užitočných informácií pre verejnosť zobrazovaných na webstránkach nemocníc, prístupu k zmluvám a faktúram a zverejnených informácií o nich a o hospodárení nemocníc, existencie dotazníkov spokojnosti pacientov, elektronického objednávania, návštevných hodín na oddeleniach, odozvy na mailové otázky pacienta, žiadostí o poskytnutie informácií pre TIS, hodnotenia nemocničných stáží mladými medikmi, kvality DRG dát poskytovaných MZ či ochoty udeliť súhlas so zverejnením štatistických údajov z NCZI.
"Index transparentnosti nemocníc je jednou zo súčastí komplexného porovnávania nemocníc (Nemocnica roka), ktoré realizujeme tento rok už po 11. raz. Kategória ukazovateľov transparentnosti za ostatné 4 roky má na celkovom hodnotení nemocníc váhu 10 %. Ďalšími posudzovanými oblasťami sú kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačné skúsenosti lekárov, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov a hospodárenie,“ vysvetlili. Celkové výsledky majú byť zverejnené 3. decembra.
Rebríček indexu transparentnosti slovenských nemocníc za rok 2025:
- Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica 96,3%
- Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 93,3%
- Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa 89,3%
- Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. (Penta Hospitals) 88,5%
- Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. (Penta Hospitals) 88,0%
- Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. (Penta Hospitals) 87,8%
- Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 87,4%
- Nemocnica Topoľčany, a.s. (Penta Hospitals) 87,2%
- Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. (Penta Hospitals) 87,0%
- Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 86,5%
- Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 86,3%
- Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. (Penta Hospitals) 86,2%
- Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica 86,1%
- Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. (Penta Hospitals) 86,1%
- Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 86,0%
- Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov 85,8%
- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 85,6%
- Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota (Penta Hospitals) 85,6%
- Fakultná nemocnica Trnava 85,0%
- Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. (Penta Hospitals) 84,9%
- Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 84,9%
- Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. 83,7%
- Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou (Penta Hospitals) 83,1%
- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 82,9%
- Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. (Penta Hospitals) 82,5%
- Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 82,3%
- Kardiocentrum AGEL a.s., Košice-Šaca 82,1%
- Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. 80,7%
- Nemocnica Poprad, a.s. 80,7%
- Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 80,5%
- Nemocnica na okraji mesta, n.o., Partizánske (Penta Hospitals) 80,2%
- Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. 80,0%
- Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. 79,8%
- Fakultná nemocnica Trenčín 79,1%
- Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice 78,7%
- Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN 78,5%
- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 78,4%
- Nemocnica Snina s.r.o. 78,1%
- Nemocnica AGEL Levice s.r.o. 77,9%
- Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. 77,7%
- NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 76,3%
- Univerzitná nemocnica Martin 76,1%
- Nemocnica AGEL Levoča a.s. 75,9%
- Fakultná nemocnica Nitra 75,2%
- Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 75,1%
- Národný ústav detských chorôb, Bratislava 75,0%
- Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. 74,3%
- Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom 74,1%
- Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava 74,0%
- Univerzitná nemocnica Bratislava 73,6%
- Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 73,1%
- Nemocnica Bory, Bratislava (Penta Hospitals) 71,6%
- Národný onkologický ústav v Bratislave 70,7%
- Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 68,9%
- Nemocničná a.s., Nemocnica Malacky 66,9%
- Detská fakultná nemocnica Košice 66,7%
- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. (AGEL) 66,5%
- Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 65,6%
- Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice 65,4%
- Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s. r. o., Bratislava 64,1%
- Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš 63,5%
- Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. 63,3%
- Regionálna nemocnica Sobrance n.o. 62,2%
- Nemocnica s poliklinikou Myjava 61,4%
- Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 61,0%
- Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava 60,6%
- Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n.o. 59,1%
- Kardiocentrum Nitra s.r.o. 58,2%
- CINRE s.r.o., Bratislava (Penta Hospitals) 57,7%
- Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 56,9%
- Univerzitná nemocnica - Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava 56,0%
- Železničná nemocnica AGEL Košice 51,2%
- Pro Vitae, n.o., všeobecná nemocnica Gelnica 37,9%
- Hospitale, s.r.o., Nemocnica Šahy 23,8%
- Gemerclinic, n.o., Hnúšťa 2,9% (pozn.: zariadenie nedisponuje webstránkou)