Autobus s deťmi sprevádzala sanitka: Zo školy v Maďarsku hospitalizovali 37 detí pre náhle zdravotné ťažkosti

BUDAPEŠŤ - V západomaďarskom meste Nagykanizsa v utorok popoludní previezli z miestnej školy do nemocnice 37 detí a dvoch dospelých pre kašeľ a nevoľnosť. Podľa agentúry MTI hovorca Celoštátnej záchrannej služby (OMF) Pál Győrfi uviedol, že príznaky hospitalizovaných sa neskôr zlepšili.
Hovorca spresnil, že kvôli hromadnému výskytu príznakov bolo na miesto vyslaných 14 sanitiek a aj vrtuľník záchrannej služby. Záchranári previezli do miestnej nemocnice a do nemocnice v Zalaegerszegu dovedna 37 detí a dvoch dospelých na pozorovanie. Do Zalaegerszegu previezli 20 detí autobusom, ktorý sprevádzala sanitka.
Hovorca Riaditeľstva úradu civilnej ochrany Zalianskej stolice Zsolt Kósi uviedol, že laboratórne merania priestorov školy nevykázali prítomnosť žiadnych toxických látok. Budovu odvetrali, žiadny ďalší zásah nebol potrebný, píše MTI. Prípad vyšetruje polícia. Server magyarnemzet.hu citoval správu zo skupiny na Facebooku, podľa ktorej k masovej nevoľnosti mohlo dôjsť vplyvom úniku chlóru.