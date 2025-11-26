Hrôzostrašná nehoda: Policajné auto sa zrazilo s taxíkom, zranených previezli do nemocnice

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BUDAPEŠŤ - Traja policajti a jedna zadržaná osoba prevážaná v policajnom aute boli zranení v stredu po polnoci po zrážke s taxíkom v Budapešti. Pre agentúru MTI to potvrdilo Budapeštianske riaditeľstvo polície (BRFK).
Bližšie nešpecifikovaná nehoda, z ktorej MTI zverejnila fotografiu policajného auta s úplne rozbitou prednou časťou, sa stala okolo 01.00 h na ulici Szent István körút v V. budapeštianskom obvode.
Záchranári previezli troch policajtov a zadržanú osobu do nemocnice na vyšetrenie. Okolnosti nehody vyšetruje polícia.