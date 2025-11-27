Úspešná akcia: Polícia obvinila dvojicu mužov z okresu Prievidza z drogových zločinov

PRIEVIDZA - Kriminalisti z Prievidze obvinili dvojicu mužov z Prievidzského okresu z drogových zločinov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Polícia obvinila 36-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou a 37-ročného muža zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Mladší z obvinených si mal v okrese Prievidza zadovažovať metamfetamín, ktorý následne prechovával v mieste svojho bydliska. Časť drogy mal spotrebovať pre vlastnú potrebu a časť predávať ďalším osobám. K predaju došlo aj v priebehu minulého piatka, kedy sa obaja obvinení po predchádzajúcej telefonickej dohode opakovane stretli v Handlovej.
Polícia zaistila viaceré stopy
U 36-ročného muža policajti pri osobnej prehliadke zaistili krabičku od cigariet s vreckom, v ktorom sa nachádzal biely kryštalický materiál s hmotnosťou 7,79 gramu. U kupujúceho zaistili vrecko s 19,9 gramami bielej kryštalickej látky. Predbežná expertíza potvrdila v oboch prípadoch prítomnosť metamfetamínu (pervitínu).
Obvineným obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ich do cely policajného zaistenia. Polícia naďalej vykonáva procesné úkony v trestnom konaní. Obvinenému 36-ročnému mužovi hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov, 37-ročnému mužovi jeden až šesť rokov.