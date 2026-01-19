Nečakaná smrť českého herca a moderátora: Nikto netušil, že jeho zdravotné problémy sú také vážne

PRAHA - V noci z nedele na pondelok opustil český herecký svet obľúbený herec Mojmír Maděrič (†70). Známy doktor Valenta zo seriály Modrý kód odišiel nečakane a príčina jeho skonu zatiaľ nie je známa. V spomienkach zostávajú jeho herecké úlohy, ale aj televízne programy, ktoré moderoval a dabingové či divadelné roly.
Obľúbený český herec a moderátor Mojmír Maděrič (†70) nečakane opustil tento svet v noci z nedele na pondelok. Hoci sa u neho objavovali rôzne zdravotné problémy, nikto netušil, že jeho stav je tak veľmi vážny.
Do pamäti divákov sa vryl na začiatku nultých rokov, ked v televízii moderoval obľúbenú reláciu Mňam aneb Prima vařečka. Okrem toho stvárnil mnoho televíznych, divadelných i dabingových postáv.
Podľa portálu blesk.cz správu potvrdil jedn z členov Maděričovej rodiny. Žiadne bližšie informácie zatiaľ neuviedol. V poslednom čase však večne zaguľatený herec významne schudol. Stratil vraj až 35 kíl, čo bolo spôsobené nepríjemným zápalom.
Herec spadol na ľade a zranil si nohu. Najskôr tomu veľkú váhu nepripisoval, ale časom ho bolesť premohla. Kvôli strašným opuchom a bolestiam prestal jesť a rýchlo stratil obrovské množstvo hmotnosti. Bolesť paralyzovala aj jeho schopnosť pohybu. Napriek tomu jeho kariéra neskončila a on zostal herecky aktívny.