Alena Pallová žiarila po boku nového partnera: Tajila ho osem mesiacov, spoznali sa... Aká náhoda!

BRATISLAVA - Červený koberec opäť žiaril! Tohtoročný Beauty Ball hostil mená svetového formátu, Bratislavský hrad zažil noc plnú premien!
Na červený koberec Zimnej jazdiarne Bratislavskho hradu vstúpila topmodelka Adriana Sklenaříková, ktorá túto udalosť využila na výnimočný osobný okamih – slovenskej verejnosti a svojej rodine po prvý raz predstavila nového partnera, francúzskeho speváka Marca Lavoina. Medzi čestnými hosťami nechýbala ani ikona českého modelingu a filantropie Tereza Maxová. Svojho partnera však verejnosti predstavila aj hostiteľka večera Alena Pallová. „Je to pre mňa taký ikonický moment, lebo sme spolu od minuloročného bálu,“ priznala s tým, že sú spolu osem mesiacov.
Teda príjemná zmena v živote celebritnej lekárky – a práve metamorfóza bola aj témou druhého ročníka Beauty Ball. „Metamorfóza nie je len o vonkajšej kráse a estetike, ale o hlbokej premene, ktorou prechádza každý z nás. Aj ja sama som si prešla v rôznych fázach života rôznou premenou…“ priznala Alena Pallová, ktorá prinavrátila slovenskej plesovej sezóne stratený lesk, noblesu a kultivovanosť. Zároveň mal však Beauty Ball aj hlbší rozmer v podobe premeny spoločenského zážitku na platformu pomoci, kde sa krása, umenie a dizajn menia na konkrétnu podporu tých, ktorí ju najviac potrebujú.
Kým počas premiérového prvého ročníka plesu hostiteľka vystriedala tri outfity, tentokrát sa predviedla v dvoch róbach. Žiarila v exkluzívnej smotanovej i machovo zelenej róbe a náramne jej to pristalo. Šaty doplnila šperkami v hodnote 200 tisíc eur. Garde jej robil nielen partner Milan Rákoczi, ale aj podstatná časť rodiny. Prítomnosť svetových ikon a prepojenie špičkového dizajnu s interaktívnou gastronómiou naznačuje, že Beauty Ball má ambíciu prekročiť hranice Slovenska a stať sa kultúrno-spoločenským majákom, kde sa stretáva noblesa, špičkový dizajn, hudba, gastronómia či zodpovednosť. Tento ročník jasne deklaruje svoj potenciál stať sa udalosťou európskeho formátu.