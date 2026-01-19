Spor o Grónsko sa vyostruje: Nemecký kancelár chce hovoriť s Trumpom osobne

BERLÍN - Nemecký kancelár Friedrich Merz by sa chcel o napätej situácii okolo Grónska rozprávať v stredu počas Svetového ekonomického fóra (WEF) priamo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informuje o tom agentúra DPA. Spolkový kancelár verí, že taká príležitosť sa vo švajčiarskom Davose určite naskytne.
„Dánsko a obyvatelia Grónska sa môžu na našu solidaritu spoľahnúť. Sme pripravení podporiť rozhovory so Spojenými štátmi, pričom základom týchto rozhovorov musia byť vždy princípy suverenity a územnej celistvosti. Medzi Európanmi panuje veľká jednota, že ďalšie hrozby clami transatlantické vzťahy neposilnia, ale, naopak, oslabia a skrývajú v sebe dokonca riziko eskalácie,“ vyhlásil nemecký kancelár. „Ak to bude potrebné, samozrejme, budeme chrániť naše európske záujmy vrátane našich nemeckých národných záujmov,“ cituje agentúra kancelára.
Merz dal najavo, že z dlhodobej perspektívy berie vážne starosti o vojenskú bezpečnosť Grónska. Poukázal na to, že Spojené štáty rozmiestnili v minulosti na tomto arktickom ostrove viac ako 30.000 vojakov, pričom v súčasnosti ich je tam menej ako 200, pripomenula DPA. Trump viackrát zopakoval, že Spojené štáty chcú získať tento strategicky významný a na nerastné suroviny bohatý ostrov, s čím európski partneri v NATO rozhodne nesúhlasia.