Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých

Každý jeden žetón za nákup v Tescu môže rozhodnúť o tom, akú podporu dostane detské ihrisko, program pre znevýhodnené deti či komunitné centrum pre mládež. V 166 predajniach po celom Slovensku Tesco štartuje hlasovanie zákazníkov v 3. edícii grantového programu Správne začiatky. Jeho cieľom je podporiť lokálne projekty s pozitívnym dosahom na deti, mládež a mladých ľudí a dopriať im tak správny štart do života. O výške podpory pre 231 lokálnych projektov budú rozhodovať zákazníci Tesca od 19. januára do 15. februára 2026 prostredníctvom žetónov získaných za nákup.
Do aktuálnej edície programu Správne začiatky sa prihlásilo 490 projektov, z ktorých odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis vybrala 231 najlepších nápadov. Tie postupujú do verejného hlasovania o výške podpory prostredníctvom žetónov za nákup v Tescu.
Hlasovacie stojany s tromi projektmi z blízkeho okolia sa nachádzajú pri pokladničnej zóne. Projekt s najviac hlasmi získa 1 800 EUR, projekt na druhom mieste 800 EUR a tretí 300 EUR. Tesco tak v 3. edícii programu Správne začiatky rozdelí medzi lokálne iniciatívy celkovo 223 300 EUR. Deti aj mladí ľudia z celého Slovenska tak vďaka grantu Správne začiatky získajú nové šance rozvíjať svoj talent, objavovať svoje schopnosti a plniť si svoje sny.
„V Tescu sme presvedčení, že podpora detí a mladých ľudí je tou najlepšiu investíciou do našej budúcnosti. Najväčší zmysel má však vtedy, keď vychádza z reálnych potrieb konkrétnych komunít. S programom Správne začiatky preto podporujeme lokálne projekty na celom Slovensku a teší nás, že do tretej edície grantového programu sa prihlásilo až 490 projektov. Týkali sa najmä oblastí ako zdravie a šport, rozvoj komunitného života, kultúra, vzdelávanie a rozvoj. O výške podpory tých najlepších už v najbližších dňoch rozhodnú priamo naši zákazníci v predajniach,“ hovorí Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.
Projekty do grantu Správne začiatky prihlasovali mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, športové kluby, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Podmienkou bolo zameranie na podporu detí, mládeže a mladých do 26 rokov, ktorým chce Tesco v spolupráci so svojimi zákazníkmi a lokálnymi komunitami dopriať správny začiatok do života.
Grantový program Správne začiatky plynule nadväzuje na predchádzajúci grant Vy rozhodujete, my pomáhame. Prostredníctvom oboch programov Tesco doteraz pomohlo zrealizovať viac ako 3 400 projektov na zlepšenie života v komunitách na celom Slovensku v celkovej hodnote viac ako 2,8 milióna EUR. Zákazníci za lokálne projekty prostredníctvom žetónov odovzdali neuveriteľných viac ako 50 miliónov hlasov.
„Záujem našich zákazníkov o hlasovanie dlhodobo ukazuje, že Slovákom na rozvoji miestnych komunít skutočne záleží. Viac ako 50 miliónov odovzdaných hlasov počas 15 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame a dvoch edícií Správnych začiatkov je pre nás jasným signálom, že podpora lokálnych projektov má zmysel. Každý odovzdaný hlas znamená konkrétny prejav záujmu o lepšie prostredie pre deti, mladých ľudí aj celé komunity,“ dodáva na záver Michaela Lehotská.
Prehľad 231 projektov v 2. edícii grantového programu Správne začiatky: https://tesco.sk/pomahame/
