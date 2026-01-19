Pes si odomkol DVOJE DVERE útulku a ušiel: Internet je presvedčený, že ide o AI! Pravda je však omnoho DOJEMNEJŠIA

USA - Pes Rufus zo Západnej Virginie preukázal neuveriteľnú šikovnosť – sám odomkol dvere útulku a ušiel. Zatiaľ čo zamestnanci najprv netušili, že sa niečo stalo, záznam z kamier odhalil, že päťročný kríženec dokázal „vylomiť“ zámok a v noci sa vybrať smerom domov. Po medializovaní videa sa pes neskôr našiel u majiteľa, ktorý si praje zostať v anonymite.
Pes Rufus zo Západnej Virginie preukázal mimoriadnu inteligenciu, keď si sám dokázal odomknúť dvere útulku a ujsť. Do zariadenia sa dostal náhodou, hoci nebol opustený, a pri svojom veľkom úteku zamieril späť domov. Zvierací útulok v meste Huntington, na západnom okraji amerického štátu Západná Virginia, organizoval 3. januára adopčnú akciu, počas ktorej si návštevníci odniesli do svojich domovov 80 z 130 psov, ktorí v Huntington Cabell Wayne Animal Shelter pobývali.
Nasledujúce ráno, keď prišli do práce prví zamestnanci, si ani nevšimli, že zmizol jeden z neadoptovaných psov. Prekvapilo ich síce, že boli vstupné dvere odomknuté, no prvá a najjednoduchšia myšlienka bola, že niekto z predchádzajúceho dňa zabudol zamknúť.
Z útulku zmizol aj neadoptovaný päťročný kríženec Dawson
Na to, že z útulku zmizol aj neadoptovaný päťročný kríženec Dawson, sa prišlo až o deň neskôr, a okamžite sa spustilo vyšetrovanie, ako k úteku mohlo dôjsť. Odpoveď poskytli zábery z bezpečnostných kamier, ktoré približne o 2:30 ráno zachytili Dawsona, ako vychádza zo svojho koterca a mieri k vchodovým dverám. Postavil sa na zadné nohy a hrýzol do kľučky so zámkom tak dlho, až sa mu podarilo mechanizmus otočiť, dvere sa otvorili a Dawson zmizol do noci.
Útulok spolu s prosbou o pomoc pri hľadaní zverejnil aj video z Dawsonovho veľkého úteku. Záznam sa rýchlo šíril medzi miestnou verejnosťou, hoci niektorí používatelia sociálnych sietí boli presvedčení, že ide o výtvor umelej inteligencie. O pár dní neskôr sa ozvala žena, ktorá tvrdila, že pes sa v skutočnosti volá Rufus a je už späť u svojho majiteľa, ktorý si želal zostať v anonymite. Priložila aj zábery, na ktorých je Rufus hladkaný a milo oslovovaný. Na základe špecifických znakov podľa zamestnancov útulku išlo skutočne o toho istého psa.
Rufus je u svojho majiteľa
Záhadou však zostáva identita majiteľa, ktorý nechce svoju totožnosť zverejniť a ktorého dlhodobo nie je možné kontaktovať, hoci útulok mu napríklad chcel poskytnúť pelíšok a niečo pod zub, uviedol web The Washington Post. Podľa jeho informácií majiteľ dočasne žil v jednej z oblastí, kde Rufusa 31. decembra „omylom“ odchytili pracovníci oddelenia ochrany zvierat, keď sa pohyboval medzi ďalšími psami, pre ktorých tam prišli. Rufus však nevyzeral ako bežný túlavý pes a bolo jasné, že sa oňho dovtedy niekto dobre staral. Dnes je Rufus opäť u svojho majiteľa a o jeho úniku sa bude ešte nejaký čas hovoriť.