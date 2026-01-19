Jadrová vojna je bližšie, ako kedykoľvek predtým! Náš sused vydal MANUÁL, na čo sa majú ľudia pripraviť

VARŠAVA - Naši poľskí susedia nenechávajú nič na náhodu. Pri zmätočnom dianí vo svetovej politike, neistej zahraničnej politike a bujnejúcich vojenských konfliktoch naľavo-napravo sa chcú pripraviť. To sa týka aj civilov, ktorí najnovšie od vlády dostali do rúk bezpečnostnú príručku s radami, čo majú robiť, ak "to celé nastane".
Poliaci tento manuál vydali na svojom vládnom webe. Celá publikácia je označená ako "Bezpečnostná príručka".
Vláda k celému projektu vidala aj inštruktážne video.
Od prípravy prístrešku cez jadrový útok až po prvú pomoc
V obsahu sa stretnete s takými výrazmi ako: príprava je dôležitá, pripravte seba a svojich blízkych, starajte sa o zvieratá, evakuácia, prístrešky, oheň, povodeň, letecký útok, chemické, biologické, radiačné a jadrové hrozby, teroristické hrozby, digitálne hrozby, prvá pomoc či hygiena v kríze.
Na ďalších stránkach sa čitatelia dozvedia o najdôležitejších telefónnych číslach, ktoré budú môcť v čase núdze využiť. "V posledných rokoch sa hrozba voči Poľsku výrazne zvýšila. Na destabilizáciu štátu sa používajú dezinformácie, kybernetické útok, hybridné hrozby, sabotáže a podvratná činnosť. Vojna za našimi východnými hranicami ovyplyvňuje náš pocit bezpečia," znie v úvode príručky.
Sme v ohrození a uvedomujeme si to, apeluje vláda na občanov hneď v úvode
Spomínajú však aj extrémne udalosti v dôsledku čoraz nestabilnejšieho počasia a tiež možné škody na majetku. "Vláda Poľskej republiky si uvedomuje dôležitosť týchto výziev, a preto vypracovala "Bezpečnostnú príručku"," uzavreli úvod s tým, že rozumné neodkladať rozhodnutie začať s prípravami.
V obsahu nechýbajú ani také diskusné príspevky ako povolanie na vojenskú službu či cvičenie vojakov.
Na ďalších stránkach dokonca vláda poukazuje na to, ako sa na takéto vojenské situácie pripraviť už dnes, aj keď otvorený konflikt neprebieha. Je tu možnosť dobrovoľného zapojenia sa k vojenskému výcviku. "Pamätajte! Ak sa vyhnete vojenskej službe, budete čeliť právnym následkom bez ohľadu na to, či ste v Poľsku alebo v zahraničí," varuje príručka.
Nechýba ani kapitola o tom, čo by mal mať každý evakuačný batoh.
Príručka končí možnosťou vypracovania si vlastného krízového plánu pre rodinu. "Stanovte si kontaktné údaje a miesta a dátumy stretnutí – a to ako lokálne, tak aj mimo vášho mesta bydliska. Pravidelne ho aktualizujte a precvičujte si ho so svojou domácnosťou. Použite hotové časti v sprievodcovi alebo si pripravte plán sami," odporúča príručka v závere.