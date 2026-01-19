Trumpov zálusk na Grónsko môže mať tvrdú dohru! Slovensko sa zaviazalo pomôcť: Museli by sme ísť do boja?

BRATISLAVA – Trumpov zálusk na Grónsko nie je iba problémom Dánska. Európska únia – a teda aj Slovensko - má totiž voči Dánsku, ako svojmu členskému štátu svoje záväzky, ktoré vyplývajú z európskych dohôd. Na stole je preto otázka, čo by nasledovalo, ak by nakoniec Spojené štáty podnikli vojenský útok na Grónsko.
Grónsko je autonómna krajina v rámci Dánskeho kráľovstva. Keďže je Dánsko členom Európskej únie, na mieste je preto otázka, čo by napadnutie Grónska Američanmi znamenalo pre členské štáty Únie a k čomu sú voči svojim európskym partnerom v takýchto prípadoch zaviazané.
Lisabonská zmluva, ktorá patrí ku kľúčovým dokumentom EÚ, obsahuje článok, v ktorom sa hovorí: „Ak sa členský štát stane na svojom území cieľom ozbrojeného napadnutia, poskytnú mu ostatné členské štáty pomoc a podporu všetkými prostriedkami, ktoré sú v ich moci.“
Otázne je, čo by to znamenalo v praxi pre členské štáty Únie, vrátane Slovenska. Grónsko má totiž ako zámorské územie v rámci EÚ špeciálne postavenie a európske právo sa naň vzťahuje len čiastočne. "Časť autorov tvrdí, že útok naňho by pod článok 42(7) nespadal. Iní autori, podľa všetkého väčšina, naopak uvádzajú, že by sa pojem ‚územie členského štátu' mal chápať ako územie štátu so všetkým, čo k tomu patrí, vrátane zámorského," povedal pre český web tn.cz vedúca Katedry medzinárodného práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej Veronika Bílková. Sama sa vraj prikláňa k druhej možnosti. „Prípadný útok na Grónsko by nepochybne bol útokom na územie spadajú pod Dánske kráľovstvo, teda územie štátu EÚ,“ uviedla.
Vedúci Centra pre medzinárodné humanitárne a operačné právo Právnickej fakulty Univerzity Palackého Martin Faix to však vidí inak. "Z môjho pohľadu je aplikácia tohto článku na Grónsko neistá a skôr nepravdepodobná,“ povedal pre český portál. Upozornil však, že v tejto oblasti zatiaľ neexistuje jasný výklad.
Ďalšia vec, na ktorú odborníci upozorňujú je, že aj keby sa článok Grónska týkal, nie je nikde presne uvedené, čo sa pod pojmom pomoc myslí. Nemusí ísť totiž nutne o použitie vojenských prostriedkov, ale napríklad aj o prejavy politickej podpory či o humanitárnu či ekonomickú pomoc.