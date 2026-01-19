Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Tragická nehoda pri Košiciach: Auto sa prevrátilo a narazilo do stromu, vodič neprežil

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
TASR

KOŠICE - Na ceste medzi košickou mestskou časťou Myslava a obcou Baška došlo v pondelok popoludní k tragickej dopravnej nehode. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

„Osobné auto z doposiaľ nezistených príčin zišlo z cesty, pretočilo sa cez strechu a narazilo do stromu,“ uviedla s tým, že v aute sa nachádzali dve osoby. Staršieho vodiča sa už oživiť nepodarilo. Spolujazdkyňu s ťažkými zraneniami previezli záchranári do nemocnice.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Dopravu na mieste riadia policajti, cesta je prejazdná v jednom pruhu. Na mieste zasahujú aj hasiči.

Hrozivé ráno v Prievidzi: Kamión sa prevrátil na osobné auto! Nehoda ochromila dopravu v meste
Tragická nehoda pri Zemplínskej Teplici! Vo vozidle ostal zakliesnený vodič, neprežil
Hasiči zasahovali pri nehode dvoch áut v smere do Bratislavy: Účastníkom bolo aj dieťa
AKTUÁLNE Vážna nehoda na diaľničnom úseku D2: Zrámované auto a traja zranení ľudia, dopravu odklonili!
Bezohľadná jazda cestnej pirátky na D1
Alena Pallová žiarila po boku nového partnera: Tajila ho osem mesiacov, spoznali sa... Aká náhoda!
Alena Pallová žiarila po boku nového partnera: Tajila ho osem mesiacov, spoznali sa... Aká náhoda!
Zuzana Šebová bola postavená pred hotovú vec: Nemanželský syn? ZVLÁDNEME TO!
Zuzana Šebová bola postavená pred hotovú vec: Nemanželský syn? ZVLÁDNEME TO!
Mladá vodička BMW (20) na D1 prekvapila aj policajtov: VIDEO bezohľadnej jazdy! Po zastavení zaplakala
Tragická nehoda pri Košiciach: Auto sa prevrátilo a narazilo do stromu, vodič neprežil
Polícia žiada o pomoc pri objasňovaní krádeže v nákupnom centre v Bratislave
Chorobnosť na respiračné ochorenia v Nitrianskom kraji prudko stúpla, najviac trpia malé deti
Chorobnosť na respiračné ochorenia v Nitrianskom kraji prudko stúpla, najviac trpia malé deti
Spor o Grónsko sa vyostruje: Nemecký kancelár chce hovoriť s Trumpom osobne
Maďarská ropná spoločnosť MOL kúpila podiel v srbskej spoločnosti NIS od Rusov
Störe povedal Trumpovi, že Nobelovu cenu udeľuje Nobelov výbor, nie nórska vláda
Leyenová dostala pozvanie do Rady mieru pre Pásmo Gazy
Začiatok roka 2026 má pre Tinu trpkú príchuť: Za 16 dní zomreli jej 3 milované osoby
Nečakaná smrť českého herca a moderátora: Nikto netušil, že jeho zdravotné problémy sú také vážne
Alena Pallová žiarila po boku nového partnera: Tajila ho osem mesiacov, spoznali sa... Aká náhoda!
Zuzana Šebová bola postavená pred hotovú vec: Nemanželský syn? ZVLÁDNEME TO!
Pes si odomkol DVOJE DVERE útulku a ušiel: Internet je presvedčený, že ide o AI! Pravda je však omnoho DOJEMNEJŠIA
Bizarné štáty a kráľovstvá: Jedno založil bláznivý dobrodruh, iné bigamista na úteku
Pod domom mu býval OBROVSKÝ medveď a ničil všetko navôkol: Odvážny pracovník k nemu vliezol... a TAKTO to dopadlo!
Robíte TÚTO CHYBU s mikrovlnkou aj vy? Používa ju takmer každý, no málokto správne: Zlé návyky vás môžu vyjsť draho
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Ficov jadrový pakt so Spojenými štátmi: Nie je to len o energetike, tvrdí analytik!
Trump opäť vytiahol obľúbenú zbraň: Jej použitie by poriadne zabolelo aj Slovensko, varujú analytici!
Miliardári už utekajú z Kalifornie: Takéto vysoké dane budú musieť platiť!
Cestovanie po Európe sa výrazne mení: Toto sú nové prísnejšie pravidlá pre turistov! (prehľad)

VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
VIDEO Nič krajšie dnes asi neuvidíte! Vlhová sa spustila dolu svahom a ukázala svoje umenie
VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
VIDEO Ľahla si na kurt a všetci vedeli, že je koniec: Dráma na Australian Open, obdivuhodné gesto súperky
Viaceré hviezdy kvôli prísnemu pravidlu prídu o olympiádu: Obrovský nezmysel!
Viaceré hviezdy kvôli prísnemu pravidlu prídu o olympiádu: Obrovský nezmysel!
Futbalový zväz reaguje na kritiku Rudolfa Huliaka: Ide o osobnú pomstu a zmes klamstiev!
Futbalový zväz reaguje na kritiku Rudolfa Huliaka: Ide o osobnú pomstu a zmes klamstiev!
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Na TÚTO jednu otázku by mal byť pripravený každý uchádzač o prácu v roku 2026
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tento nákup potravín vás pripraví o výplatu! Zistite, čo najviac zaťažuje vašu peňaženku
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Tieto skupiny ľudí sú najviac ohrozené chudobou. Patríte medzi nich?
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Ušetrite stovky eur mesačne: Jednoduché triky, ktoré skutočne fungujú
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Hruškový koláč s orechmi: domáci recept
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Bryndzové pirohy ako od babky: tradičný recept, ktorý zasýti v zime
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše

Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
VIDEO: Alena Pallová a jej pohľad na krásu: Krása je v očiach toho, kto sa pozerá
VIDEO: Alena Pallová a jej pohľad na krásu: Krása je v očiach toho, kto sa pozerá
Mladá vodička BMW (20) na D1 prekvapila aj policajtov: VIDEO bezohľadnej jazdy! Po zastavení zaplakala
Trumpov zálusk na Grónsko môže mať tvrdú dohru! Slovensko sa zaviazalo pomôcť: Museli by sme ísť do boja?
AKTUÁLNE Slovenskú političku Šubovú odviezla polícia v priamom prenose! Zásah kukláčov a domová prehliadka
Jadrová vojna je bližšie, ako kedykoľvek predtým! Náš sused vydal MANUÁL, na čo sa majú ľudia pripraviť

